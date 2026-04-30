O que fazer em Curitiba nesta quinta-feira (30/04)? Confira a programação do dia

De concertos e apresentações teatrais a opções culturais gratuitas, a capital e a região metropolitana têm opções variadas para encerrar o mês de abril.

Chegamos ao último dia de abril! A quinta-feira (30/04) promete agitar Curitiba e região para quem quer aproveitar o clima de véspera de feriado. Seja para assistir a um espetáculo de dança e teatro ou curtir uma opção cultural gratuita, a programação está democrática e para todos os gostos.

Confira abaixo as principais atrações da nossa agenda cultural de hoje para você programar o seu dia. Confira a lista completa:

1. Espetáculo “Aos Companheiros de Estrada” no Teatro Guaíra

Se você prefere uma opção cultural que une dança, poesia, música e artes visuais, o Miniauditório Glauco Flores de Sá Brito (Teatro Guaíra) recebe a apresentação do espetáculo Aos Companheiros de Estrada. O evento traz uma reflexão que transforma o palco em um território de alerta e resistência.

Horário: 20h

20h Local: Auditório Glauco Flores de Sá Brito – Rua Amintas de Barros, 70, Centro, Curitiba – PR.

Auditório Glauco Flores de Sá Brito – Rua Amintas de Barros, 70, Centro, Curitiba – PR. Ingressos: Entrada gratuita (retirada de ingressos no local, 1 hora antes do evento).

2. Orquestra Sinfônica do Paraná em Araucária

A Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP) continua a sua circulação pelo Estado com o projeto Guaíra para Todos e hoje se apresenta na Grande Curitiba. O repertório traz grandes composições eruditas de nomes como Mozart, Rossini e Villa-Lobos.

Horário: 20h

20h Local: Teatro da Praça – R. São Vicente de Paulo, 1091, Centro, Araucária – PR.

Teatro da Praça – R. São Vicente de Paulo, 1091, Centro, Araucária – PR. Ingressos: Entrada gratuita (retirada antecipada via Sympla, sujeito a lotação).

3. Gastronomia e Música: Pedro Lanches e Marrakesh no Belvedere

Para quem quer um programa mais descontraído e intimista nesta quinta-feira, a programação da noite no Belvedere reúne um som ambiente alternativo com cardápio especial.

Horário: Das 20h às 23h59

Das 20h às 23h59 Local: Belvedere – R. Inácio Lustosa, 496, São Francisco, Curitiba – PR.

Belvedere – R. Inácio Lustosa, 496, São Francisco, Curitiba – PR. Ingressos e reservas: Disponíveis via Meaple.

4. Destaque do Mês: Churrasco On Fire em Foz do Iguaçu

Para os fãs de grandes experiências musicais e gastronômicas, o Churrasco On Fire, evento da dupla Fernando e Sorocaba, que combina música sertaneja de alto nível com uma experiência gastronômica única, desembarca em Foz do Iguaçu pelo terceiro ano consecutivo. A edição será realizada no dia 30 de maio, a partir das 15h, no Blue Park Foz, prometendo uma tarde inesquecível para o público da região.

Horário: 30 de maio de 2026, a partir das 15h.

30 de maio de 2026, a partir das 15h. Local: Blue Park Foz – Foz do Iguaçu – PR.

Blue Park Foz – Foz do Iguaçu – PR. Ingressos: Compre ingressos na Byma.