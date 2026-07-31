Isa Buzzi e Léo Lins movimentam teatros de Curitiba no fim de semana. Agenda cultural completa

Curitiba recebe atrações musicais, tributos ao rock e comédia neste sábado (1º) e domingo (02). Entre os destaques, a cantora pop Isa Buzzi apresenta a turnê “Clube dos Corações Partidos” no Batel, enquanto o humorista Léo Lins traz o show de stand-up comedy “Enterrado Vivo” ao Guairão. A programação inclui ainda concerto internacional e festivais ao ar livre.
Shows
- Isa Buzzi: A cantora apresenta a turnê “Clube dos Corações Partidos”.
- Data e horário: Sábado (01/08/2026), às 19h.
- Local: Teatro Fernanda Montenegro (Rua Coronel Dulcídio, 517 – Batel).
- Ingressos: Disponíveis no site Meaple e na bilheteria do local.
- Concerto Ennio Morricone por Nello Salza: Apresentação em homenagem às trilhas sonoras do cinema com o trompetista italiano.
- Data e horário: Sábado (01/08/2026), às 17h.
- Local: Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido).
- Ingressos: Vendas na plataforma Disk Ingressos.
- Pink Floyd Eclipse: Espetáculo imersivo audiovisual com sete músicos e projeções em tela translúcida.
- Data e horário: Sábado (01/08/2026), às 20h30 (portões abrem às 17h30).
- Local: Teatro UP Experience – TUX (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido).
- Ingressos: Neste link.
- Bad Religion Day: Noite dedicada ao punk rock com tributo à banda americana e abertura da banda Donitas.
- Data e horário: Sábado (01/08/2026), às 20h.
- Local: Belvedere (Rua Inácio Lustosa, 496 – São Francisco).
- Ingressos: Detalhes na plataforma Eevento.
- A Santíssima Trindade do Rock: Shows tributo dedicados às bandas Deep Purple, Led Zeppelin e Black Sabbath.
- Data e horário: Sábado (01/08/2026), às 20h.
- Local: Clay Highway Bar (Linha Verde, 17253 – Capão Raso).
- Ingressos: Disponíveis via Sympla.
- Mr Gomes Band: Apresentação ao ar livre com músicos convidados e jam sessions.
- Data e horário: Sábado (01/08/2026), às 16h.
- Local: Bosque São Cristóvão (Rua Margarida Ângela Zardo Miranda – Santa Felicidade).
- Informações: Detalhes no portal Bandsintown.
- Orquestra Sinfônica do Paraná: Regência do maestro alemão Raphael Haeger e solo do trompista Luiz Garcia.
- Data e horário: Domingo (02/08/2026), às 10h30 (portões abrem às 09h30).
- Local: Teatro Guaíra — Guairão (Rua Conselheiro Laurindo, 175 – Centro).
- Ingressos: Vendas na bilheteria.
- Piano em Cena com Rogério Koury: Apresentação musical de piano.
- Data e horário: Domingo (02/08/2026), às 18h.
- Local: Auditório Salvador de Ferrante — Guairinha (Rua XV de Novembro, 971 – Centro).
- Ingressos: Vendas antecipadas no site do Disk Ingressos.
Apresentações solo e humor
- Léo Lins: O humorista apresenta o show de stand-up comedy “Enterrado Vivo”.
- Data e horário: Domingo (02/08/2026), às 21h.
- Local: Teatro Guaíra — Guairão (Rua Conselheiro Laurindo, 175 – Centro).
- Ingressos: Vendas na plataforma Disk Ingressos.
Teatro e artes cênicas
- Circus Machine: Comédia musical interestelar com 40 minutos de duração.
- Data e horário: Sábado (01/08/2026), às 20h (entrada até 19h45).
- Local: Companhia dos Palhaços (Rua Trajano Reis, 41 – São Francisco).
- Ingressos: Contribuição voluntária com reserva antecipada obrigatória via Sympla.
Eventos, feiras e gastronomia
- Feijoada do Panda: Buffet de feijoada com open bar e shows do grupo CDB (Categoria de Base), Panda e DJ Pedro Volt.
- Data e horário: Sábado (01/08/2026), a partir das 12h.
- Local: Igloo Super Hall (Rua Dino Bertoldi, 740 – Tarumã).
- Ingressos: Informações no portal Estação Cult.
- Feira do Largo da Ordem: Tradicional feira de artesanato, artes plásticas e gastronomia.
- Data e horário: Domingo (02/08/2026), das 09h às 14h.
- Local: Setor Histórico de Curitiba (Largo da Ordem).
- Entrada: Gratuita.
- Festival Música em Cena: Programação do Festival Vale da Música com apresentações locais, dança, feira de economia criativa, gastronomia e oficina gratuita.
- Data e horário: Domingo (02/08/2026), ao longo do dia.
- Local: Ópera de Arame — Parque Jaime Lerner (Rua João Gava, 970 – Abranches).
- Entrada: Aberta aos visitantes do parque.
- Roda de Histórias: Evento cultural de contação de histórias voltado para famílias e crianças.
- Data e horário: Domingo (02/08/2026), programação matutina e vespertina.
- Local: Casa do Contador de Histórias (Rua Trajano Reis, 325 – São Francisco).
- Entrada: Gratuita.