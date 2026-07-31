Isa Buzzi e Léo Lins movimentam teatros de Curitiba no fim de semana. Agenda cultural completa

Curitiba recebe atrações musicais, tributos ao rock e comédia neste sábado (1º) e domingo (02). Entre os destaques, a cantora pop Isa Buzzi apresenta a turnê “Clube dos Corações Partidos” no Batel, enquanto o humorista Léo Lins traz o show de stand-up comedy “Enterrado Vivo” ao Guairão. A programação inclui ainda concerto internacional e festivais ao ar livre.

Shows

Isa Buzzi: A cantora apresenta a turnê “Clube dos Corações Partidos”. Data e horário: Sábado (01/08/2026), às 19h. Local: Teatro Fernanda Montenegro (Rua Coronel Dulcídio, 517 – Batel). Ingressos: Disponíveis no site Meaple e na bilheteria do local.

A cantora apresenta a turnê “Clube dos Corações Partidos”. Concerto Ennio Morricone por Nello Salza: Apresentação em homenagem às trilhas sonoras do cinema com o trompetista italiano. Data e horário: Sábado (01/08/2026), às 17h. Local: Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido). Ingressos: Vendas na plataforma Disk Ingressos.

Apresentação em homenagem às trilhas sonoras do cinema com o trompetista italiano. Pink Floyd Eclipse: Espetáculo imersivo audiovisual com sete músicos e projeções em tela translúcida. Data e horário: Sábado (01/08/2026), às 20h30 (portões abrem às 17h30). Local: Teatro UP Experience – TUX (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido). Ingressos: Neste link.

Espetáculo imersivo audiovisual com sete músicos e projeções em tela translúcida. Bad Religion Day: Noite dedicada ao punk rock com tributo à banda americana e abertura da banda Donitas. Data e horário: Sábado (01/08/2026), às 20h. Local: Belvedere (Rua Inácio Lustosa, 496 – São Francisco). Ingressos: Detalhes na plataforma Eevento.

Noite dedicada ao punk rock com tributo à banda americana e abertura da banda Donitas. A Santíssima Trindade do Rock: Shows tributo dedicados às bandas Deep Purple, Led Zeppelin e Black Sabbath. Data e horário: Sábado (01/08/2026), às 20h. Local: Clay Highway Bar (Linha Verde, 17253 – Capão Raso). Ingressos: Disponíveis via Sympla.

Shows tributo dedicados às bandas Deep Purple, Led Zeppelin e Black Sabbath. Mr Gomes Band: Apresentação ao ar livre com músicos convidados e jam sessions. Data e horário: Sábado (01/08/2026), às 16h. Local: Bosque São Cristóvão (Rua Margarida Ângela Zardo Miranda – Santa Felicidade). Informações: Detalhes no portal Bandsintown.

Apresentação ao ar livre com músicos convidados e jam sessions. Orquestra Sinfônica do Paraná: Regência do maestro alemão Raphael Haeger e solo do trompista Luiz Garcia. Data e horário: Domingo (02/08/2026), às 10h30 (portões abrem às 09h30). Local: Teatro Guaíra — Guairão (Rua Conselheiro Laurindo, 175 – Centro). Ingressos: Vendas na bilheteria.

Regência do maestro alemão Raphael Haeger e solo do trompista Luiz Garcia. Piano em Cena com Rogério Koury: Apresentação musical de piano. Data e horário: Domingo (02/08/2026), às 18h. Local: Auditório Salvador de Ferrante — Guairinha (Rua XV de Novembro, 971 – Centro). Ingressos: Vendas antecipadas no site do Disk Ingressos.

Apresentação musical de piano.

Apresentações solo e humor

Léo Lins: O humorista apresenta o show de stand-up comedy “Enterrado Vivo”. Data e horário: Domingo (02/08/2026), às 21h. Local: Teatro Guaíra — Guairão (Rua Conselheiro Laurindo, 175 – Centro). Ingressos: Vendas na plataforma Disk Ingressos.

O humorista apresenta o show de stand-up comedy “Enterrado Vivo”.

Teatro e artes cênicas

Circus Machine: Comédia musical interestelar com 40 minutos de duração. Data e horário: Sábado (01/08/2026), às 20h (entrada até 19h45). Local: Companhia dos Palhaços (Rua Trajano Reis, 41 – São Francisco). Ingressos: Contribuição voluntária com reserva antecipada obrigatória via Sympla.

Comédia musical interestelar com 40 minutos de duração.

Eventos, feiras e gastronomia

Feijoada do Panda: Buffet de feijoada com open bar e shows do grupo CDB (Categoria de Base), Panda e DJ Pedro Volt. Data e horário: Sábado (01/08/2026), a partir das 12h. Local: Igloo Super Hall (Rua Dino Bertoldi, 740 – Tarumã). Ingressos: Informações no portal Estação Cult.

Buffet de feijoada com open bar e shows do grupo CDB (Categoria de Base), Panda e DJ Pedro Volt. Feira do Largo da Ordem: Tradicional feira de artesanato, artes plásticas e gastronomia. Data e horário: Domingo (02/08/2026), das 09h às 14h. Local: Setor Histórico de Curitiba (Largo da Ordem). Entrada: Gratuita.

Tradicional feira de artesanato, artes plásticas e gastronomia. Festival Música em Cena: Programação do Festival Vale da Música com apresentações locais, dança, feira de economia criativa, gastronomia e oficina gratuita. Data e horário: Domingo (02/08/2026), ao longo do dia. Local: Ópera de Arame — Parque Jaime Lerner (Rua João Gava, 970 – Abranches). Entrada: Aberta aos visitantes do parque.

Programação do Festival Vale da Música com apresentações locais, dança, feira de economia criativa, gastronomia e oficina gratuita. Roda de Histórias: Evento cultural de contação de histórias voltado para famílias e crianças. Data e horário: Domingo (02/08/2026), programação matutina e vespertina. Local: Casa do Contador de Histórias (Rua Trajano Reis, 325 – São Francisco). Entrada: Gratuita.

Evento cultural de contação de histórias voltado para famílias e crianças.