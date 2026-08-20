O que fazer em Curitiba hoje: tributo a Led Zeppelin e o melhor do “new wave” com Candyman Club

Curitiba recebe nesta quinta-feira (20) atrações para diversos públicos no circuito cultural da cidade. O principal destaque da noite é a apresentação do tributo Led Zeppelin Legends In Concert, que reúne rock e orquestra no auditório Bento Munhoz da Rocha Neto. Além disso, a capital conta com lançamento de álbum autoral no Teatro do Paiol, show focado em pós-punk no Changes e novidade na programação de cinema.
Shows e Espetáculos
- Led Zeppelin Legends In Concert: O vocalista Edu Curti sobe ao palco do auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) ao lado de uma banda de rock e orquestra. A apresentação começa às 21h. Os ingressos estão à venda pelo serviço DiskIngressos.
- Bruna Lucchesi: A cantora curitibana apresenta o show de lançamento do álbum autoral Bandoleira no Teatro do Paiol. A atração mistura elementos de folk, rock e poesia a partir das 20h. As entradas custam a partir de R$ 15 (meia-entrada) e podem ser compradas pela plataforma Pixta.
- Especial Post Punk & New Wave com Candyman Club (foto): A banda retorna aos palcos no Changes. O grupo interpreta repertório com sucessos de nomes como Depeche Mode, The Cure, New Order, Joy Division, The Smiths, Pixies, Blondie e David Bowie. O bar abre às 20h e o show inicia às 21h na Rua Carlos Cavalcanti, 1122, com entrada gratuita.
Cinema
- O Túmulo dos Vagalumes (Grave of the Fireflies): A animação dramática entra em cartaz nas salas de cinema da capital. O filme narra a trajetória de dois irmãos para sobreviver no Japão durante os meses finais da Segunda Guerra Mundial.