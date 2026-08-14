O que fazer em Curitiba hoje? Sticky Fingers, Mateus Solano e mais

Curitiba oferece nesta sexta-feira (14) opções culturais para todos os gostos e bolsos: da energia do indie rock australiano do Sticky Fingers na Live Curitiba ao monólogo com Mateus Solano no Guairinha, passando por cinema gratuito, música sacra e o encerramento da Semana do Patrimônio Cultural. A programação reúne atrações pagas e diversas opções sem custo para quem quer aproveitar o fim de semana na capital paranaense.
Shows e Música ao Vivo
- Sticky Fingers (Turnê Stifi): A banda australiana de indie rock traz seus grandes sucessos à capital.
- Horário: Abertura dos portões às 21h.
- Local: Live Curitiba (Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo).
- Ingressos: A partir de R$ 340, à venda online.
- 1º Cantate – Encontro de Canto Gregoriano e Polifonia Sacra: O evento reúne apresentações em formato coral e sacro.
- Horário: Consultar a grade específica de horários do festival.
- Local: Vários espaços religiosos e culturais de Curitiba.
- Ingressos: Gratuito.
- Acid Chaos Tour 2026 (Tributos a Raimundos, Ramones e Sepultura): A noite reúne as bandas Fourface (20h30), Ramones CWB Brazil (22h30) e Epilepsya (01h00).
- Horário: Abertura da casa às 20h.
- Local: Clay Highway Bar (Rodovia BR-116 – Linha Verde, 17253 – Capão Raso).
- Ingressos: A partir de R$ 20,00 no lote promocional antecipado.
Teatro e Stand-Up
- Espetáculo “O Figurante” com Mateus Solano: O ator interpreta Augusto em uma peça solo sobre um profissional do audiovisual em busca do estrelato.
- Horário: 20h.
- Local: Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha (Rua Amintas de Barros, 70 – Centro).
- Ingressos: R$ 160 (Inteira), à venda pelo DiskIngressos.
- Entre Linhas Stand-Up Comedy: Noite de humor apresentada por Mateus Caniceiro, Raphael Bulk e PH Saraiva.
- Horário: 22h30.
- Local: Gaslight Comedy Club (Rua Sette de Abril, 835 – Alto da Rua XV).
- Ingressos: À venda no portal Sympla.
Cinema, Mostras e Literatura
- Mostra Retrospectiva Ruy Guerra: Exibição comemorativa aos 95 anos do cineasta do Cinema Novo.
- Horário: Sessões na CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro).
- Ingressos: Gratuito, com retirada de ingressos 60 minutos antes das sessões.
- 5ª Mostra Curitiba de Cinema & Acampamento Miasma: Exibição de mostras e produções independentes.
- Horário: Sessões principais a partir das 19h e 19h40.
- Local: Cine Passeio (Rua Riachuelo, 410 – Centro).
- Lançamento Coletivo de Quadrinhos: Encontro dedicado à apresentação de produções de novos autores regionais de HQ.
- Horário: 19h.
- Local: Gibiteca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533 – Centro).
- Ingressos: Gratuito.
Exposições e Patrimônio
- Semana do Patrimônio Cultural de Curitiba 2026: O evento realiza seu último dia de programação com palestras, oficinas e circuitos práticos.
- Horário: Atividades promovidas ao longo do dia pela Fundação Cultural de Curitiba.
- Exposição “Como Cunhar as Próprias Moedas?” por Ana Cople: A mostra apresenta xilogravuras, instalações gráficas e águas-fortes.
- Horário: Das 10h às 18h.
- Local: Memorial Paranista (Rua Mateus Leme, 4700 – São Lourenço).
- Ingressos: Gratuito.
Gastronomia
- Festival Pátio Gastronômico: Oito estabelecimentos da capital oferecem refeições completas em três tempos. Entre as casas participantes estão Bull Prime, Pobre Juan, La Pasta Gialla, Scarpetta Cucina, Pantucci, Olívia Mercearia Artesanal, Cas.cais Mar & Vinho, La Varenne, Emy by Kazuo, Wao e Santo Grão.
- Data: Até 13 de setembro, diariamente no horário do jantar.
- Local: Pátio Batel (Av. do Batel, 1868 – Batel).
- Ingressos e Valores: Pratos com entrada, principal e sobremesa divididos nas faixas de R$ 89, R$ 119 e R$ 149. Vendas e atendimento diretamente nas mesas dos restaurantes participantes; reservas de mesas exigidas exclusivamente para Cas.cais, La Varenne e Santo Grão junto a cada estabelecimento