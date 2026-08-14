O que fazer em Curitiba hoje? Sticky Fingers, Mateus Solano e mais

Curitiba oferece nesta sexta-feira (14) opções culturais para todos os gostos e bolsos: da energia do indie rock australiano do Sticky Fingers na Live Curitiba ao monólogo com Mateus Solano no Guairinha, passando por cinema gratuito, música sacra e o encerramento da Semana do Patrimônio Cultural. A programação reúne atrações pagas e diversas opções sem custo para quem quer aproveitar o fim de semana na capital paranaense.

Shows e Música ao Vivo

Sticky Fingers (Turnê Stifi): A banda australiana de indie rock traz seus grandes sucessos à capital. Horário: Abertura dos portões às 21h. Local: Live Curitiba (Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo). Ingressos: A partir de R$ 340, à venda online.

A banda australiana de indie rock traz seus grandes sucessos à capital. 1º Cantate – Encontro de Canto Gregoriano e Polifonia Sacra: O evento reúne apresentações em formato coral e sacro. Horário: Consultar a grade específica de horários do festival. Local: Vários espaços religiosos e culturais de Curitiba. Ingressos: Gratuito.

O evento reúne apresentações em formato coral e sacro. Acid Chaos Tour 2026 (Tributos a Raimundos, Ramones e Sepultura): A noite reúne as bandas Fourface (20h30), Ramones CWB Brazil (22h30) e Epilepsya (01h00).

A noite reúne as bandas Fourface (20h30), Ramones CWB Brazil (22h30) e Epilepsya (01h00). Horário: Abertura da casa às 20h.

Abertura da casa às 20h. Local: Clay Highway Bar (Rodovia BR-116 – Linha Verde, 17253 – Capão Raso).

Clay Highway Bar (Rodovia BR-116 – Linha Verde, 17253 – Capão Raso). Ingressos: A partir de R$ 20,00 no lote promocional antecipado.

Teatro e Stand-Up

Espetáculo “O Figurante” com Mateus Solano: O ator interpreta Augusto em uma peça solo sobre um profissional do audiovisual em busca do estrelato. Horário: 20h. Local: Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha (Rua Amintas de Barros, 70 – Centro). Ingressos: R$ 160 (Inteira), à venda pelo DiskIngressos.

O ator interpreta Augusto em uma peça solo sobre um profissional do audiovisual em busca do estrelato. Entre Linhas Stand-Up Comedy: Noite de humor apresentada por Mateus Caniceiro, Raphael Bulk e PH Saraiva. Horário: 22h30. Local: Gaslight Comedy Club (Rua Sette de Abril, 835 – Alto da Rua XV). Ingressos: À venda no portal Sympla.

Noite de humor apresentada por Mateus Caniceiro, Raphael Bulk e PH Saraiva.

Cinema, Mostras e Literatura

Mostra Retrospectiva Ruy Guerra: Exibição comemorativa aos 95 anos do cineasta do Cinema Novo. Horário: Sessões na CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro). Ingressos: Gratuito, com retirada de ingressos 60 minutos antes das sessões.

Exibição comemorativa aos 95 anos do cineasta do Cinema Novo. 5ª Mostra Curitiba de Cinema & Acampamento Miasma: Exibição de mostras e produções independentes. Horário: Sessões principais a partir das 19h e 19h40. Local: Cine Passeio (Rua Riachuelo, 410 – Centro).

Exibição de mostras e produções independentes. Lançamento Coletivo de Quadrinhos: Encontro dedicado à apresentação de produções de novos autores regionais de HQ. Horário: 19h. Local: Gibiteca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533 – Centro). Ingressos: Gratuito.

Encontro dedicado à apresentação de produções de novos autores regionais de HQ.

Exposições e Patrimônio

Semana do Patrimônio Cultural de Curitiba 2026: O evento realiza seu último dia de programação com palestras, oficinas e circuitos práticos. Horário: Atividades promovidas ao longo do dia pela Fundação Cultural de Curitiba.

O evento realiza seu último dia de programação com palestras, oficinas e circuitos práticos. Exposição “Como Cunhar as Próprias Moedas?” por Ana Cople: A mostra apresenta xilogravuras, instalações gráficas e águas-fortes. Horário: Das 10h às 18h. Local: Memorial Paranista (Rua Mateus Leme, 4700 – São Lourenço). Ingressos: Gratuito.

A mostra apresenta xilogravuras, instalações gráficas e águas-fortes.

Gastronomia

Festival Pátio Gastronômico: Oito estabelecimentos da capital oferecem refeições completas em três tempos. Entre as casas participantes estão Bull Prime, Pobre Juan, La Pasta Gialla, Scarpetta Cucina, Pantucci, Olívia Mercearia Artesanal, Cas.cais Mar & Vinho, La Varenne, Emy by Kazuo, Wao e Santo Grão. Data: Até 13 de setembro, diariamente no horário do jantar. Local: Pátio Batel (Av. do Batel, 1868 – Batel). Ingressos e Valores: Pratos com entrada, principal e sobremesa divididos nas faixas de R$ 89, R$ 119 e R$ 149. Vendas e atendimento diretamente nas mesas dos restaurantes participantes; reservas de mesas exigidas exclusivamente para Cas.cais, La Varenne e Santo Grão junto a cada estabelecimento

Oito estabelecimentos da capital oferecem refeições completas em três tempos. Entre as casas participantes estão Bull Prime, Pobre Juan, La Pasta Gialla, Scarpetta Cucina, Pantucci, Olívia Mercearia Artesanal, Cas.cais Mar & Vinho, La Varenne, Emy by Kazuo, Wao e Santo Grão.