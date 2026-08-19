O que fazer em Curitiba hoje? shows gratuitos, teatro e jantar nas alturas

Curitiba oferece nesta quarta-feira, 19 de agosto, uma programação cultural gratuita e acessível que vai de shows de música caipira e jazz a teatro, comédia e cinema. No centro da cidade, o Conservatório de MPB recebe roda de música às 19h, enquanto o Teatro Guaíra apresenta concerto da Banda da PM mediante doação de alimentos. A cena gastronômica também está aquecida, com festival de camarão, sopas artesanais e jantar em rooftop com vista panorâmica.

Shows e Apresentações

Concerto de Aniversário da PMPR : Apresentação da Banda de Música da Polícia Militar com início às 20h. Local: Teatro Guaíra (Guairão). Ingressos: Entrada mediante doação de 2 kg de alimentos.

: Apresentação da Banda de Música da Polícia Militar com início às 20h. Local: Teatro Guaíra (Guairão). Ingressos: Entrada mediante doação de 2 kg de alimentos. Roda de Música Caipira: Apresentação às 19h com repertório que une música caipira e jazz. Local: Conservatório de MPB. Ingressos: Entrada gratuita.

Teatro e Espetáculos

Peça “Balas de Goma”: Montagem aborda as temáticas do luto e da solidão, com exibição às 20h (classificação 16 anos). Local: Guairinha. Ingressos: Entrada gratuita.

Humor e Comédia de Improviso

Quarta do Improviso: Show de comédia stand-up criado ao vivo com base em sugestões da plateia, marcado para 20h30. O espaço é inspirado nos clubes de humor americanos das décadas de 1950 e 1960. Local: Gaslight Comedy Club (Mercês/Alto da XV). Ingressos: Não informado.

Cinema

V Mostra Curitiba de Cinema : Evento de encerramento com programação detalhada no guia oficial da prefeitura. Local: Consultar guia da prefeitura. Ingressos: Não informado.

: Evento de encerramento com programação detalhada no guia oficial da prefeitura. Local: Consultar guia da prefeitura. Ingressos: Não informado. Ciclo na CAIXA Cultural: Exibição de filmes. Local: CAIXA Cultural. Ingressos: Gratuitos, com retirada no local uma hora antes.

Gastronomia

Circuito de Inverno 2026 : Servimento de sopas artesanais no restaurante Nayme e modalidade Open de Vinho com Lasanha às 19h no Jardim Secreto. Ingressos/Reservas: Não informado.

: Servimento de sopas artesanais no restaurante Nayme e modalidade Open de Vinho com Lasanha às 19h no Jardim Secreto. Ingressos/Reservas: Não informado. Festival do Camarão e Open Wine : Aula-show de culinária às 19h focada em pratos com frutos do mar, como estrogonofe cremoso de camarão, acompanhada de open de vinho. Local: La Mia Cucina (Mercês). Ingressos: Vendas e reservas antecipadas na plataforma Sympla.

: Aula-show de culinária às 19h focada em pratos com frutos do mar, como estrogonofe cremoso de camarão, acompanhada de open de vinho. Local: La Mia Cucina (Mercês). Ingressos: Vendas e reservas antecipadas na plataforma Sympla. Jantar nas Alturas: Evento no Tetto Rooftop Curitiba a partir das 18h, oferecendo coquetelaria autoral, lareira e vista panorâmica de 360 graus. Local: Topo do Champagnat Tower (Bigorrilho). Ingressos/Reservas: Não informado