O que fazer em Curitiba hoje: Sesc Comove, Semana de Museus e exposições gratuitas

Esta quarta-feira (06/05) promete uma programação movimentada e cheia de opções culturais em Curitiba. Com atrações voltadas à dança, à literatura e à preservação da memória, o destaque do dia fica por conta das atividades da 1ª Semana de Museus de Curitiba e do Festival Sesc Comove, que oferecem espetáculos gratuitos para toda a família curitibana aproveitar o meio da semana.

Sesc Comove traz o espetáculo “O Crivo”

O Teatro Sesc da Esquina recebe nesta quarta-feira (6), às 20h, o espetáculo de dança O Crivo, montagem do grupo Ateliê do Gesto (GO) inspirada na obra “Primeiras Estórias”, de João Guimarães Rosa. A apresentação mistura dança contemporânea e elementos da literatura brasileira em uma obra de grande sensibilidade. A entrada é gratuita.

Local: Teatro Sesc da Esquina – Rua Visconde do Rio Branco, 969, Centro.

Teatro Sesc da Esquina – Rua Visconde do Rio Branco, 969, Centro. Horário: 20h.

20h. Ingressos: Entrada gratuita. Retirada de ingressos no site do Sesc PR (sujeito à lotação).

1ª Semana de Museus de Curitiba

A programação da 1ª Semana de Museus segue nesta quarta-feira com atividades voltadas à gestão, mediação e diversidade religiosa. Os eventos são uma oportunidade para aproximar o público da história e dos acervos dos espaços culturais da cidade:

Mediação Cultural no Setor Histórico: Atividade com a Ação Educativa no Memorial de Curitiba.

Atividade com a Ação Educativa no Memorial de Curitiba. Manhã (09h às 12h): Oficina sobre Análise e Gestão de Riscos para Acervos (Memorial de Curitiba). Observação: as vagas para inscrição prévia costumam esgotar rapidamente.

Oficina sobre Análise e Gestão de Riscos para Acervos (Memorial de Curitiba). Observação: as vagas para inscrição prévia costumam esgotar rapidamente. Tarde (14h às 17h): Palestra sobre “Arte e política ao longo do século XX” e visita guiada sobre Diversidade Religiosa.

Palestra sobre “Arte e política ao longo do século XX” e visita guiada sobre Diversidade Religiosa. Ingressos: Eventos gratuitos com inscrições prévias.

Exposição “A imagem não serve”

Na CAIXA Cultural Curitiba, segue em cartaz a exposição individual do artista Eder Santos, A imagem não serve. A mostra reúne 14 videoinstalações e videoesculturas produzidas ao longo de décadas de carreira, refletindo sobre a evolução das imagens na era digital.

Local: CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro).

CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro). Horário: Disponível para visitação durante o horário de funcionamento do centro cultural.

Disponível para visitação durante o horário de funcionamento do centro cultural. Ingressos: Entrada franca.

Agenda dos Próximos Dias: Rap e Trap no 41 Bklyn

Para quem já está de olho nas atrações do fim de semana, a cidade se prepara para receber dois dos principais nomes da nova geração do rap nacional. No dia 8 de maio, Derek e Dfideliz sobem ao palco do 41 Bklyn, na capital paranaense. A noite promete reunir fãs do trap e do hip-hop em uma experiência intensa e conectada com a cena contemporânea.

Local: 41 Bklyn (Curitiba/PR).

41 Bklyn (Curitiba/PR). Data: 8 de maio de 2026.