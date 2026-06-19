Roupa Nova, seleção em campo e festa grátis: o que fazer hoje em Curitiba

Curitiba inicia o final de semana com uma programação cultural e de lazer recheada de opções para todos os gostos. Nesta sexta-feira (19) a cidade recebe desde grandes shows de música nacional e internacional, festivais de inverno, até a transmissão da Copa do Mundo com muita festa. Confira aqui um guia completo para você aproveitar o melhor da capital paranaense hoje!

Grandes Shows e Música ao Vivo

Roupa Nova — Simplesmente Roupa Nova: Clássicos Românticos no Teatro Positivo

A lendária banda Roupa Nova desembarca em Curitiba para uma noite inesquecível no Teatro Positivo. Prepare-se para cantar junto os grandes sucessos que marcaram gerações em um show repleto de emoção e nostalgia.

Horário: 21h.

Local: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Campo Comprido).

Ingressos: Disponíveis via DiskIngressos ou canais oficiais.

Inverno Curitiba 2026: Show da Janine Mathias na Boca Maldita

Como parte da programação oficial do Inverno Curitiba 2026, a talentosa cantora Janine Mathias apresenta o show “Devoção”. Um evento gratuito e imperdível para quem aprecia a boa música brasileira em um dos cartões-postais da cidade.

Atração: Janine Mathias com o show “Devoção”.

Horário: 12h.

Local: Palco da Boca Maldita (Centro)

Custo: Gratuito.

Janine Mathias proporciona um showzão gratuito e imperdível para quem aprecia a boa música brasileira. Foto: Divulgação/Renato Nascimento.

Noite Indie – 7ª edição: Tributos a Arctic Monkeys e The Strokes

Para os amantes do indie rock, a Noite Indie chega à sua 7ª edição com shows tributo às icônicas bandas Arctic Monkeys (com Brianstorm) e The Strokes (com Gran Verano). Uma balada para reviver os clássicos do gênero no Belvedere Casa de Cultura.



Atrações: Bandas Brianstorm (tributo a Arctic Monkeys) e Gran Verano (tributo a The Strokes).

Horário: 21h.

Local: Belvedere Casa de Cultura (Rua Inácio Lustosa, 496, São Francisco).

Futebol, música e agito (Copa do Mundo)

Ginga Curitiba: Brasil x Haiti com Shows e Festa

A maior arena de transmissão dos jogos da Seleção Brasileira na cidade, a Ginga Curitiba, abre seus portões para o confronto entre Brasil e Haiti. A festa será completa com shows de Hoje Tem Folga (Kamisa 10), João Gustavo & Murilo e Nosso Clima, garantindo a animação antes e depois da partida.

Partida: Brasil x Haiti.

Atrações: Hoje Tem Folga (Kamisa 10), João Gustavo & Murilo e Nosso Clima.

Horário: Abertura de portões às 18h.

Local: Complexo Durival de Britto e Silva (Vila Capanema).

Brasil x Haiti no Träd Bar: Transmissão ao Ar Livre

O Träd Bar oferece uma opção descontraída para assistir ao jogo do Brasil. Com transmissão ao ar livre em um telão de 4 metros, petiscos e opções de open chopp, é o local ideal para torcer pela Seleção em um ambiente agradável.

Partida: Brasil x Haiti.

Horário: A partir das 17h.

Local: Träd Bar (Rua Desembargador Motta, 3272, Mercês).

Festivais e Gastronomia

Festival de Inverno do Collab: moda, gastronomia e cultura na Ópera de Arame

O Festival de Inverno do Collab transforma a Ópera de Arame em um polo de moda secondhand premium, gastronomia de inverno, oficinas criativas e experiências culturais. A entrada no parque é gratuita hoje para moradores de Curitiba (com comprovante de residência).

Horário: 10h às 18h.

Local: Ópera de Arame (Rua João Gava, 970, Abranches).

Custo: Entrada gratuita no parque para moradores de Curitiba (com comprovante).

Circuito Bom Gourmet de Inverno e 31ª Curitiba Restaurant Week

Os amantes da boa mesa podem aproveitar o Circuito Bom Gourmet de Inverno e a 31ª Curitiba Restaurant Week, que continuam oferecendo menus completos a preços promocionais em diversos restaurantes da capital. Uma oportunidade imperdível para explorar a culinária local.

•Onde: Diversos restaurantes participantes (consultar sites oficiais dos festivais).

Exposições e mais

As coisas que escapam (Luiza Urban)

Não perca os últimos dias da exposição artística “As Coisas Que Escapam”, de Luiza Urban, na Caixa Cultural Curitiba. A mostra investiga temas como memória, tempo, deslocamento e percepção, proporcionando uma experiência visual e reflexiva.

Local: Caixa Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280, Centro)

Horário: Durante o horário de visitação do espaço.

Feira Pets e Plantas Curitiba 2026

Para os apaixonados por animais de estimação e jardinagem, a Feira Pets e Plantas Curitiba 2026 é uma ótima opção. Com diversas atrações e produtos, o evento acontece no Centro de Eventos Positivo.

Local: Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui).

Allan Kardec – Um Olhar para a Eternidade

O espetáculo “Allan Kardec – Um Olhar para a Eternidade” estará em cartaz no Teatro Bom Jesus. Uma oportunidade para refletir sobre temas espirituais e filosóficos.

Local: Teatro Bom Jesus.

Ingressos: Disponíveis via DiskIngressos.