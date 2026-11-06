O que fazer em Curitiba hoje? Janine Mathias com “Samba da Nêga” e muito mais; Confira

Os palcos e espaços culturais de Curitiba abrem o final de semana nesta sexta-feira (06) com uma programação repleta de música, arte e humor. O grande destaque do dia fica por conta da cantora e compositora Janine Mathias, que apresenta o seu consagrado show “Samba da Nêga” como uma das atrações principais do Festival de Cultura do Paraná. A noite de sexta ainda traz o show beneficente de Silvio Brito no Teatro Bom Jesus, apresentações de música cênica da UFPR, espetáculos teatrais e opções de stand-up comedy.

Abaixo, acompanhe o guia completo para curtir a sexta-feira na capital:

Eventos e Festivais

Festival de Cultura do Paraná – 20 anos do Coletivo Soylocoporti (Show de Janine Mathias – “Samba da Nêga”) : Evento gratuito ocupando a Prainha da Itupava com feira de pequenos negócios (Feira Me Leva), rodas de conversa sobre clima e cultura, oficinas, intervenções de palhaçaria, mutirão de serigrafia com o Ateliê Aroeira, exposições e o destaque musical do dia com a cantora Janine Mathias e seu show “Samba da Nêga”. Quando : Sexta-feira (06). Onde : Prainha da Itupava (Rua Itupava, 1299 – divisa entre Hugo Lange e Alto da XV). Ingressos : Entrada gratuita.

: Evento gratuito ocupando a Prainha da Itupava com feira de pequenos negócios (Feira Me Leva), rodas de conversa sobre clima e cultura, oficinas, intervenções de palhaçaria, mutirão de serigrafia com o Ateliê Aroeira, exposições e o destaque musical do dia com a cantora Janine Mathias e seu show “Samba da Nêga”.

Shows e Grandes Concertos

Silvio Brito : Show beneficente com renda revertida para as obras sociais do Conselho Central da Sociedade de São Vicente de Paulo. Quando : Sexta-feira (06), às 20h30. Onde : Teatro Bom Jesus (Rua 24 de Maio, 135 – Centro). Ingressos : À venda pela plataforma Disk Ingressos e na bilheteria física do Teatro Bom Jesus.

: Show beneficente com renda revertida para as obras sociais do Conselho Central da Sociedade de São Vicente de Paulo. Grupo Brasileiro – “Já que sou Brasileiro – 10 anos em cena” : Performance de música cênica em comemoração aos dez anos da formação. Quando : Sexta-feira (06), no período noturno. Onde : Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR. Ingressos : Não informado.

: Performance de música cênica em comemoração aos dez anos da formação.

Teatro e Espetáculos

“O Incrível Mago das Megabolhas” : Apresentação infantil de mágica, humor e bolhas de sabão gigantes comandada por Marcelo de Lima. Quando : Sexta-feira (06), às 20h. Onde : D House Curitiba. Ingressos: Não informado.

: Apresentação infantil de mágica, humor e bolhas de sabão gigantes comandada por Marcelo de Lima. Peça “Gota d’Água” : Adaptação da obra de Chico Buarque e Paulo Pontes produzida pela Cia Baiana de Teatro Brasileiro. Quando : Sexta-feira (06) [em cartaz até domingo (08)]. Onde : CAIXA Cultural Curitiba. Ingressos : Não informado.

: Adaptação da obra de Chico Buarque e Paulo Pontes produzida pela Cia Baiana de Teatro Brasileiro.

Stand-Up Comedy

Gaslight Comedy Club : “Não Entendi Direito” (Gabriel Lopes) : Sexta-feira (06), às 20h30. “Boku no Comedian” (Gabriel Ozaki e Jerval Machado) : Sexta-feira (06), às 22h30. Onde : Gaslight Comedy Club. Ingressos : Não informado.

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