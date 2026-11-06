O que fazer em Curitiba hoje? Janine Mathias com “Samba da Nêga” e muito mais; Confira

Os palcos e espaços culturais de Curitiba abrem o final de semana nesta sexta-feira (06) com uma programação repleta de música, arte e humor. O grande destaque do dia fica por conta da cantora e compositora Janine Mathias, que apresenta o seu consagrado show “Samba da Nêga” como uma das atrações principais do Festival de Cultura do Paraná. A noite de sexta ainda traz o show beneficente de Silvio Brito no Teatro Bom Jesus, apresentações de música cênica da UFPR, espetáculos teatrais e opções de stand-up comedy.
Abaixo, acompanhe o guia completo para curtir a sexta-feira na capital:
Eventos e Festivais
- Festival de Cultura do Paraná – 20 anos do Coletivo Soylocoporti (Show de Janine Mathias – “Samba da Nêga”): Evento gratuito ocupando a Prainha da Itupava com feira de pequenos negócios (Feira Me Leva), rodas de conversa sobre clima e cultura, oficinas, intervenções de palhaçaria, mutirão de serigrafia com o Ateliê Aroeira, exposições e o destaque musical do dia com a cantora Janine Mathias e seu show “Samba da Nêga”.
- Quando: Sexta-feira (06).
- Onde: Prainha da Itupava (Rua Itupava, 1299 – divisa entre Hugo Lange e Alto da XV).
- Ingressos: Entrada gratuita.
Shows e Grandes Concertos
- Silvio Brito: Show beneficente com renda revertida para as obras sociais do Conselho Central da Sociedade de São Vicente de Paulo.
- Quando: Sexta-feira (06), às 20h30.
- Onde: Teatro Bom Jesus (Rua 24 de Maio, 135 – Centro).
- Ingressos: À venda pela plataforma Disk Ingressos e na bilheteria física do Teatro Bom Jesus.
- Grupo Brasileiro – “Já que sou Brasileiro – 10 anos em cena”: Performance de música cênica em comemoração aos dez anos da formação.
- Quando: Sexta-feira (06), no período noturno.
- Onde: Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR.
- Ingressos: Não informado.
Teatro e Espetáculos
- “O Incrível Mago das Megabolhas”: Apresentação infantil de mágica, humor e bolhas de sabão gigantes comandada por Marcelo de Lima.
- Quando: Sexta-feira (06), às 20h.
- Onde: D House Curitiba.
- Ingressos: Não informado.
- Peça “Gota d’Água”: Adaptação da obra de Chico Buarque e Paulo Pontes produzida pela Cia Baiana de Teatro Brasileiro.
- Quando: Sexta-feira (06) [em cartaz até domingo (08)].
- Onde: CAIXA Cultural Curitiba.
- Ingressos: Não informado.
Stand-Up Comedy
- Gaslight Comedy Club:
- “Não Entendi Direito” (Gabriel Lopes): Sexta-feira (06), às 20h30.
- “Boku no Comedian” (Gabriel Ozaki e Jerval Machado): Sexta-feira (06), às 22h30.
- Onde: Gaslight Comedy Club.
- Ingressos: Não informado.