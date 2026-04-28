O que fazer em Curitiba hoje? Capital tem exposições imersivas e networking gastronômico

A capital paranaense não para. Mesmo após o início da semana, o calendário de eventos mostra que Curitiba mantém o fôlego com atividades que unem tecnologia, arte e oportunidades de negócio. Confira os destaques desta terça-feira (2804):

Arte e Imersão na CAIXA Cultural

Para quem busca um programa contemplativo e gratuito, a exposição “A imagem não serve”, do renomado artista Eder Santos, é a pedida ideal. A mostra, que utiliza videoinstalações para explorar a relação entre o ser humano e a tecnologia ao longo de quatro décadas, segue aberta ao público na CAIXA Cultural Curitiba. É uma experiência visual imperdível no coração da cidade.

Onde: CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280).

CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280). Entrada: Franca.

Tendências Gastronômicas

O setor de alimentação fora do lar continua em foco com o encerramento das atividades e desdobramentos do encontro Hamburgueiros do Brasil. Profissionais e entusiastas da culinária urbana circulam pela cidade trocando experiências sobre inovação e novos sabores, consolidando Curitiba como um polo gastronômico nacional.

Preparativos para os Grandes Shows

A cidade já respira os preparativos para os grandes eventos internacionais que ocorrem a partir de amanhã. No Teatro Positivo e na Pedreira Paulo Leminski, a movimentação de equipes técnicas indica que a semana será histórica para os fãs de música, desde os sons meditativos de Deva Premal até a batida eletrônica do Warung Day Festival.

AGENDA PARA A SEMANA: PROGRAME-SE

Quarta-feira (29/04): Coolritiba pela Cidade – COOL Experience . Uma prévia do festival com ativações culturais por Curitiba.

. Uma prévia do festival com ativações culturais por Curitiba. Quinta-feira (30/04): Noite de mantras com Deva Premal & Miten no Teatro Positivo. Ingressos via Disk Ingressos.

Noite de mantras com no Teatro Positivo. Ingressos via Disk Ingressos. Sexta-feira (01/05 – Feriado): Início da Volksfest (cerveja artesanal e cultura alemã) e o espetáculo “O Grande Circo Místico” no Guairão.

Início da (cerveja artesanal e cultura alemã) e o espetáculo no Guairão. Sábado (02/05): O aguardado Warung Day Festival 2026 na Pedreira Paulo Leminski. Ingressos no site oficial.