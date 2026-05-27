O que fazer em Curitiba hoje? Eventos gratuitos debates, cultura e humor

1º Encontro Estadual dos NEABIs, NEABs e Grupos Correlatos (EENEABI-PR): O evento promove sua abertura oficial nesta noite com foco em relações étnico-raciais e lutas antirracistas. A programação conta com a conferência da educadora Nilma Lino Gomes, além de feira de afroempreendedorismo e apresentações culturais.

Horário: Abertura e conferência principal às 20h.

Local: Auditório Mário Schoemberger – UNESPAR Campus de Curitiba II (Rua Barão do Rio Branco, 370, Centro).

Ingressos: Gratuito e aberto ao público.

Exposição Dalton Trevisan: A Gibiteca recebe o público para o penúltimo dia da mostra dedicada ao icônico escritor curitibano conhecido como o “Vampiro de Curitiba”.

Horário: Das 10h às 17h.

Local: Gibiteca de Curitiba (Rua São Francisco, 326, Centro).

Ingressos: Gratuito.

Encontro para Mulheres “Arte & Pausa”: O Pinot Wine Bar sedia um evento social e intimista planejado para mulheres com foco em expressão artística e relaxamento.

Horário: A partir das 19h.

Local: Pinot Wine Bar (Rua Itupava, 1142, Alto da Rua XV).

Shows e Comédia

Menino do RH em Experiência: O espetáculo de humor é voltado para quem quer rir da rotina corporativa, reuniões inúteis e metas impossíveis.

Horário: A partir das 20h.

Local: DiskIngressos (Av. Sete de Setembro, 2775, Centro).

Ingressos: A partir de R$ 45,00 (meia-entrada/seguidores) até R$ 100,00 (inteira).

Gaslight Karaokê: O clube de comédia promove uma noite de cantoria com promoção de chopp em dobro até as 20h30.

Horário: Das 19h às 23h.

Local: Gaslight Comedy Club (Rua Sete de Abril, 835, Alto da Rua XV).

Ingressos: Entrada gratuita.