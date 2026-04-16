O que fazer em Curitiba hoje? De Orquestra no Guaíra a humor de quinta. Veja as opções

Curitiba promete ter uma quinta-feira (16/04) agitada, com uma programação cultural diversificada que atende a todos os públicos. Desde festivais gastronômicos que celebram os sabores locais até uma noite de risadas garantidas, a cidade oferece opções para quem busca entretenimento e boa companhia.

Concerto da Série Ouro 2 da Orquestra Sinfônica do Paraná

Os amantes da música clássica têm um encontro marcado no Teatro Guaíra com a Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP), que apresenta o concerto da Série Ouro 2. Sob a regência do maestro Roberto Tibiriçá e com a participação do pianista solista Fábio Martino, a apresentação celebra o universo do compositor George Gershwin. Uma oportunidade imperdível para apreciar a riqueza da música orquestral.

•Evento: Concerto da Série Ouro 2 da Orquestra Sinfônica do Paraná

•Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão), Teatro Guaíra (Rua Conselheiro Laurindo, 175, Centro)

•Data: 16 de abril de 2026 (hoje), às 20h30

•Ingressos: R$ 10 (meia-entrada), disponíveis no site do DiskIngressos e na bilheteria do teatro.

Comédia de Quinta na DHouse

Para os amantes do humor, a DHouse apresenta sua tradicional Comédia de Quinta. Prepare-se para uma noite de muitas risadas com talentos locais e convidados especiais. Uma excelente pedida para relaxar e se divertir no meio da semana.

Nesta quinta-feira quem comanda a comédia na Dhouse é o humorista Fagner Zadra, do grupo Tesão Piá.

•Evento: Dhouse Apresenta – Comédia de Quinta

•Local: DHouse

•Data: 16 de abril de 2026

•Ingressos: Verificar no site da DHouse

Festivais Gastronômicos Continuam Agitando a Cidade

Para quem aprecia a boa mesa, dois grandes festivais gastronômicos seguem a todo vapor, oferecendo experiências culinárias únicas em diversos estabelecimentos da cidade:

Breakfast Weekend, Festival de Cafés da Manhã

O Breakfast Weekend, Festival de Cafés da Manhã continua encantando os paladares curitibanos. Diversos estabelecimentos participantes oferecem menus especiais para a primeira refeição do dia, com opções que vão do tradicional ao inovador. Uma ótima oportunidade para explorar novos sabores e começar o dia com energia.

•Evento: Breakfast Weekend, Festival de Cafés da Manhã

•Local: Estabelecimentos participantes

•Período: Até 26 de abril de 2026

•Mais informações: Detalhes do evento

Comida di Buteco 2026

O Comida di Buteco 2026 segue firme, convidando o público a desbravar os melhores petiscos e a cultura dos botecos curitibanos. Uma verdadeira celebração da gastronomia popular, com pratos criativos e bebidas refrescantes em um ambiente descontraído. Não perca a chance de votar no seu boteco favorito!

•Evento: Comida di Buteco 2026

•Local: Estabelecimentos participantes

•Período: Até 3 de maio de 2026

•Mais informações: Detalhes do evento