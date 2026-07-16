O que fazer em Curitiba hoje? Boqueirão celebra 10 anos de festival gratuito

O circuito cultural de Curitiba reserva atrações imperdíveis para esta quinta-feira (16). O grande destaque é o início das celebrações de uma década do festival EnCena Boqueirão, que promove espetáculos teatrais gratuitos fora do eixo central da cidade. Além do teatro, a quinta-feira conta com apresentações nacionais de dança, espetáculo de bonecos no miniauditório do Teatro Guaíra, intervenções de videoarte no transporte coletivo e lazer de inverno no Centro da capital.

Shows e Apresentações

Prêmio Curitiba na Dança : O festival nacional apresenta mostras competitivas e apresentações de bailarinos de todo o país nas modalidades de Ballet Clássico e Contemporâneo. Horário : A partir das 08h (seletivas ao longo do dia) Local : Teatro UP Experience (TUX) – Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Campo Comprido Ingressos : Ingressos aqui

: O festival nacional apresenta mostras competitivas e apresentações de bailarinos de todo o país nas modalidades de Ballet Clássico e Contemporâneo.

Teatro e Festivais

EnCena Boqueirão (10ª edição) : O festival descentralizado abre sua programação especial comemorativa trazendo espetáculos de companhias do Paraná e do Rio de Janeiro. Com produções voltadas a todas as idades, o evento nunca cobrou ingresso e promove também o Café-Debate para reflexão artística. Período : 16 de julho a 16 de agosto de 2026 Local : Centro Cultural Boqueirão – Rua José Guercheski, 281, Boqueirão Entrada : Gratuita

: O festival descentralizado abre sua programação especial comemorativa trazendo espetáculos de companhias do Paraná e do Rio de Janeiro. Com produções voltadas a todas as idades, o evento nunca cobrou ingresso e promove também o Café-Debate para reflexão artística. 25º Festival Espetacular de Bonecos : Apresentação da peça infantil “A História de um Cão”, encenada pela companhia Beto Hinça Teatro de Marionetes. Horário : 15h Local : Auditório Glauco Flores de Sá Brito (Miniauditório do Teatro Guaíra) – Rua XV de Novembro, 971, Centro Preço : R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia) Ingressos : Disponíveis aqui.

: Apresentação da peça infantil “A História de um Cão”, encenada pela companhia Beto Hinça Teatro de Marionetes.

Exposições e Intervenções

16ª Bienal Internacional de Curitiba : Estreia hoje a programação especial de ativação artística integrada ao sistema de transporte urbano. O público poderá interagir com obras de videoarte e intervenções em realidade aumentada exibidas nas telas de estações-tubo e terminais de ônibus. Preço : Gratuito (integrado à tarifa do transporte coletivo)

: Estreia hoje a programação especial de ativação artística integrada ao sistema de transporte urbano. O público poderá interagir com obras de videoarte e intervenções em realidade aumentada exibidas nas telas de estações-tubo e terminais de ônibus.

Lazer e Gastronomia

Feira Especial de Inverno da Praça Osório : Excelente pedida para o fim de tarde na capital paranaense. O espaço reúne mais de 60 barracas que comercializam vestuário de frio, artesanato e gastronomia típica de inverno, como quentão e pinhão cozido. Horário : Das 10h às 21h Local : Praça General Osório, Centro Acesso : Gratuito

: Excelente pedida para o fim de tarde na capital paranaense. O espaço reúne mais de 60 barracas que comercializam vestuário de frio, artesanato e gastronomia típica de inverno, como quentão e pinhão cozido.