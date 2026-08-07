Celebração

O que fazer em Curitiba hoje? Banda Blitz celebra aniversário da Rua da Música

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Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 07/08/26 10h36
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Imagem mostra a banda Blitz durante um show, com Evandro Mesquita com um violão cantando ao microfone e luzes verdes.
Show da banda Blitz celebra aniversário de um ano da Rua da Música no Parque Jaime Lerner, em Curitiba, nesta sexta-feira (07). Foto: Reprodução/Globo/Paulo Belote

Curitiba tem programação intensa nesta sexta-feira (07), com atrações para todos os gostos: da banda Blitz no aniversário de um ano da Rua da Música a festivais literários, estreias teatrais e exposições históricas. O show especial no Parque Jaime Lerner é o grande destaque do dia, com ingressos acessíveis e participação do coletivo JazzBop a partir das 18h.

Shows e Humor

  • Banda Blitz e coletivo JazzBop: Celebram um ano da Rua da Música no Parque Jaime Lerner (Rua João Gava, 970 – Abranches). Os shows começam às 18h, com ingressos à venda neste link oficial.
  • Festa do Michael Jackson: O espaço Belvedere (Rua Inácio Lustosa, 496 – São Francisco) promove uma noite temática do Rei do Pop às 23h. A classificação é de 18 anos.
  • Sextou – Stand Up Comedy: O Gaslight Comedy Club (Rua Sete de Abril, 835 – Alto da Rua XV) reúne mais de oito humoristas no palco às 22h30.

Literatura e Festivais

  • IV Festival da Palavra de Curitiba: O Memorial de Curitiba recebe uma feira de livros, palestras, oficinas e encontros com autores.
  • Gravação ao vivo do programa “Fim de Expediente” (Rádio CBN): Dan Stulbach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina conversam com a plateia nas Ruínas de São Francisco (Rua Jaime Reis, S/N). O evento começa às 18h30, com entrada gratuita por ordem de chegada.

Teatro e Exposições

  • Espetáculo “Nebulosa de Baco”: A peça entra em cartaz no Centro Cultural Teatro Guaíra (Rua Amintas de Barros, S/N – Centro) com apresentação às 20h.
  • Mostra Brotah Delas: A Soma Galeria (Rua Marechal José Bernardino Bormann, 730 – Bigorrilho) exibe produções de música, dança e moda entre 19h e 20h30, com desfile às 19h30.
  • Exposição “Nise da Silveira, A Revolução pelo Afeto”: A CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro) apresenta a trajetória da psiquiatra. A visitação é gratuita, das 10h às 20h.

Gastronomia e Lazer

  • Inverno Encantado: O Passeio Público (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, S/N – Centro) oferece atrações das 18h às 21h.
  • Festival Erva Mate e Café: Cafeterias da capital paranaense integram o circuito de experiências gastronômicas.
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