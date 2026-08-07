O que fazer em Curitiba hoje? Banda Blitz celebra aniversário da Rua da Música

Curitiba tem programação intensa nesta sexta-feira (07), com atrações para todos os gostos: da banda Blitz no aniversário de um ano da Rua da Música a festivais literários, estreias teatrais e exposições históricas. O show especial no Parque Jaime Lerner é o grande destaque do dia, com ingressos acessíveis e participação do coletivo JazzBop a partir das 18h.
Shows e Humor
- Banda Blitz e coletivo JazzBop: Celebram um ano da Rua da Música no Parque Jaime Lerner (Rua João Gava, 970 – Abranches). Os shows começam às 18h, com ingressos à venda neste link oficial.
- Festa do Michael Jackson: O espaço Belvedere (Rua Inácio Lustosa, 496 – São Francisco) promove uma noite temática do Rei do Pop às 23h. A classificação é de 18 anos.
- Sextou – Stand Up Comedy: O Gaslight Comedy Club (Rua Sete de Abril, 835 – Alto da Rua XV) reúne mais de oito humoristas no palco às 22h30.
Literatura e Festivais
- IV Festival da Palavra de Curitiba: O Memorial de Curitiba recebe uma feira de livros, palestras, oficinas e encontros com autores.
- Gravação ao vivo do programa “Fim de Expediente” (Rádio CBN): Dan Stulbach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina conversam com a plateia nas Ruínas de São Francisco (Rua Jaime Reis, S/N). O evento começa às 18h30, com entrada gratuita por ordem de chegada.
Teatro e Exposições
- Espetáculo “Nebulosa de Baco”: A peça entra em cartaz no Centro Cultural Teatro Guaíra (Rua Amintas de Barros, S/N – Centro) com apresentação às 20h.
- Mostra Brotah Delas: A Soma Galeria (Rua Marechal José Bernardino Bormann, 730 – Bigorrilho) exibe produções de música, dança e moda entre 19h e 20h30, com desfile às 19h30.
- Exposição “Nise da Silveira, A Revolução pelo Afeto”: A CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro) apresenta a trajetória da psiquiatra. A visitação é gratuita, das 10h às 20h.
Gastronomia e Lazer
- Inverno Encantado: O Passeio Público (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, S/N – Centro) oferece atrações das 18h às 21h.
- Festival Erva Mate e Café: Cafeterias da capital paranaense integram o circuito de experiências gastronômicas.