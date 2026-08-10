O que fazer em Curitiba nesta semana: Mateus Solano, PC Silva, Sticky Fingers e mais

Curitiba vive uma semana intensa de cultura com programação gratuita e paga espalhada por teatros, parques e arenas até domingo (16). O destaque é a banda australiana Sticky Fingers, que traz reggae rock para a Live Curitiba na sexta-feira. A agenda reúne ainda Mateus Solano em seu primeiro monólogo solo no Teatro Guairinha, a 45ª Semana Literária Sesc com show de Leila Pinheiro no MON, o Festival de Inverno do Centro Histórico e concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná no Guairão.
Confira os principais acontecimentos culturais da semana divididos por categoria, com datas, locais e onde adquirir seus ingressos:
Shows e apresentações musicais
Sticky Fingers traz reggae rock australiano à capital A banda australiana Sticky Fingers desembarca em Curitiba com a turnê “Live in Latin America 2026”. O grupo apresenta sua mistura de indie e reggae rock acompanhado da banda The Terrys, responsável pelo show de abertura.
- Data e horário: Sexta-feira (14), com abertura dos portões às 19h
- Local: Live Curitiba
- Ingressos: A partir de R$ 295, à venda pela plataforma Ticketmaster
PC Silva estreia em Curitiba no Teatro do Paiol Em formato intimista, o cantor e compositor pernambucano PC Silva faz sua primeira apresentação na cidade com a turnê “Eu Vou Ganhar o Mundo”, reunindo canções de sua trajetória e colaborações com grandes nomes da MPB.
- Data e horário: Quinta-feira (13), às 20h
- Local: Teatro do Paiol (Praça Professor Guido Viaro, s/nº – Prado Velho)
- Ingressos: A partir de R$ 25, disponíveis na plataforma Sympla
Henrique Cazes e Rogério Caetano homenageiam Waldir Azevedo Os músicos apresentam o espetáculo instrumental “Eterna Melodia”, idealizado em celebração ao centenário do mestre do cavaquinho Waldir Azevedo.
- Data e horário: Sábado (15), às 19h
- Local: Sesc da Esquina
- Ingressos: À venda na plataforma Sympla
Orquestra Sinfônica do Paraná realiza concerto no Guairão Pela Série Internacional, a Orquestra Sinfônica do Paraná apresenta concerto sob regência da maestra britânica Catherine Larsen-Maguire, com participação do tenor Vitorio Scarpi e do trompista Jonatas Rafael da Costa.
- Data e horário: Domingo (16), às 10h30
- Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão (Teatro Guaíra)
- Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), disponíveis na bilheteria física ou pelo portal do Teatro Guaíra
Peças de teatro e espetáculos
Mateus Solano apresenta o monólogo “O Figurante” no Guairinha Em seu primeiro solo no teatro, o ator Mateus Solano encena uma comédia dramática sobre um profissional do audiovisual habituado aos fundos de cena que passa a questionar sua própria invisibilidade.
- Data e horário: Sexta-feira (14), às 20h; Sábado (15), às 18h e às 20h30
- Local: Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha
- Ingressos: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia-entrada), à venda na bilheteria física do Teatro Guaíra e pelo portal DiskIngressos
Exposição
UFPR recebe mostra “Memória Viva, Brasileiros no Japão” A exposição reúne 36 painéis trilíngues com documentos históricos, jornais, revistas, fotografias e documentário inédito sobre quatro décadas da imigração brasileira no país asiático.
- Data e horário: Cerimônia de abertura no dia 14, às 18h (Auditório Eny Caldeira, para convidados). Visitação pública de 15 a 18 de agosto, das 10h às 19h30
- Local: Hall de Entrada do Campus Rebouças da Universidade Federal do Paraná (Avenida Sete de Setembro, 2645, Rebouças)
- Ingressos: Entrada gratuita
Festivais e eventos de rua
45ª Semana Literária Sesc e Feira do Livro ocupa o MON Homenageando a poeta Adélia Prado sob o tema “Tudo cabe na palavra”, o evento reúne palestrantes e artistas como Bráulio Bessa, Geovane Carneiro, Sérgio Rodrigues, Ana Suy, Cidinha da Silva, Daniela Arbex e Micheliny Verunschk. O encerramento no domingo terá apresentação especial de Leila Pinheiro ao piano.
- Data e horário: De quarta-feira (12) a domingo (16), das 10h às 22h
- Local: Museu Oscar Niemeyer (Rua Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico)
- Ingressos: Entrada gratuita (sujeita à lotação e retirada prévia de ingressos via portal do Sesc PR)
Festival de Inverno do Centro Histórico movimenta o Largo da Ordem Com o tema “Sementes e Frutos do Paraná”, a programação inclui feira gastronômica, passeios guiados e shows gratuitos. Entre as atrações musicais estão Glauco Solter convida Léo Gandelman (sábado, às 18h) e as bandas Relespública (domingo, 12h) e Djambi (domingo, 16h).
- Data e horário: Sábado (15) e Domingo (16), a partir das 10h30
- Local: Praça João Cândido e Ruínas de São Francisco
- Ingressos: Gratuito
Semana do Patrimônio Cultural de Curitiba 2026 promove oficinas e visitas A programação voltada à preservação histórica e cultural realiza mesas-redondas, visitas técnicas e oficinas na capital, com destaque para a participação do arquiteto Freddy Mamani.
- Data e horário: De segunda-feira (10) a sexta-feira (14)
- Local: Diversos pontos da cidade, incluindo o Museu Oscar Niemeyer
- Ingressos: Entrada gratuita (atividades práticas exigem inscrição prévia)
Atrações de inverno contínuas
Passeio Público encerra projeções do Inverno Encantado Últimos dias para acompanhar as projeções mapeadas e a estrutura luminosa do festival de inverno instalada no parque central da cidade.
- Data e horário: Segunda-feira (10) e Terça-feira (11), das 18h às 21h
- Local: Passeio Público
- Ingressos: Gratuito
Feiras de Inverno seguem nas praças Osório e Santos Andrade Espaço tradicional para a compra de artesanato e consumo de pratos e bebidas típicas da estação, como pinhão e quentão.
- Data e horário: Diariamente ao longo de toda a semana
- Local: Praça Osório e Praça Santos Andrade
- Ingressos: Entrada franca