O que fazer em Curitiba nesta semana: Mateus Solano, PC Silva, Sticky Fingers e mais

Curitiba vive uma semana intensa de cultura com programação gratuita e paga espalhada por teatros, parques e arenas até domingo (16). O destaque é a banda australiana Sticky Fingers, que traz reggae rock para a Live Curitiba na sexta-feira. A agenda reúne ainda Mateus Solano em seu primeiro monólogo solo no Teatro Guairinha, a 45ª Semana Literária Sesc com show de Leila Pinheiro no MON, o Festival de Inverno do Centro Histórico e concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná no Guairão.

Confira os principais acontecimentos culturais da semana divididos por categoria, com datas, locais e onde adquirir seus ingressos:

Shows e apresentações musicais

Sticky Fingers traz reggae rock australiano à capital A banda australiana Sticky Fingers desembarca em Curitiba com a turnê “Live in Latin America 2026”. O grupo apresenta sua mistura de indie e reggae rock acompanhado da banda The Terrys, responsável pelo show de abertura.

Data e horário: Sexta-feira (14), com abertura dos portões às 19h

Sexta-feira (14), com abertura dos portões às 19h Local: Live Curitiba

Live Curitiba Ingressos: A partir de R$ 295, à venda pela plataforma Ticketmaster

PC Silva estreia em Curitiba no Teatro do Paiol Em formato intimista, o cantor e compositor pernambucano PC Silva faz sua primeira apresentação na cidade com a turnê “Eu Vou Ganhar o Mundo”, reunindo canções de sua trajetória e colaborações com grandes nomes da MPB.

Data e horário: Quinta-feira (13), às 20h

Quinta-feira (13), às 20h Local: Teatro do Paiol (Praça Professor Guido Viaro, s/nº – Prado Velho)

Teatro do Paiol (Praça Professor Guido Viaro, s/nº – Prado Velho) Ingressos: A partir de R$ 25, disponíveis na plataforma Sympla

Henrique Cazes e Rogério Caetano homenageiam Waldir Azevedo Os músicos apresentam o espetáculo instrumental “Eterna Melodia”, idealizado em celebração ao centenário do mestre do cavaquinho Waldir Azevedo.

Data e horário: Sábado (15), às 19h

Sábado (15), às 19h Local: Sesc da Esquina

Sesc da Esquina Ingressos: À venda na plataforma Sympla

Orquestra Sinfônica do Paraná realiza concerto no Guairão Pela Série Internacional, a Orquestra Sinfônica do Paraná apresenta concerto sob regência da maestra britânica Catherine Larsen-Maguire, com participação do tenor Vitorio Scarpi e do trompista Jonatas Rafael da Costa.

Data e horário: Domingo (16), às 10h30

Domingo (16), às 10h30 Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão (Teatro Guaíra)

Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão (Teatro Guaíra) Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), disponíveis na bilheteria física ou pelo portal do Teatro Guaíra

Peças de teatro e espetáculos

Mateus Solano apresenta o monólogo “O Figurante” no Guairinha Em seu primeiro solo no teatro, o ator Mateus Solano encena uma comédia dramática sobre um profissional do audiovisual habituado aos fundos de cena que passa a questionar sua própria invisibilidade.

Data e horário: Sexta-feira (14), às 20h; Sábado (15), às 18h e às 20h30

Sexta-feira (14), às 20h; Sábado (15), às 18h e às 20h30 Local: Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha

Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha Ingressos: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia-entrada), à venda na bilheteria física do Teatro Guaíra e pelo portal DiskIngressos

Exposição

UFPR recebe mostra “Memória Viva, Brasileiros no Japão” A exposição reúne 36 painéis trilíngues com documentos históricos, jornais, revistas, fotografias e documentário inédito sobre quatro décadas da imigração brasileira no país asiático.

Data e horário: Cerimônia de abertura no dia 14, às 18h (Auditório Eny Caldeira, para convidados). Visitação pública de 15 a 18 de agosto, das 10h às 19h30

Cerimônia de abertura no dia 14, às 18h (Auditório Eny Caldeira, para convidados). Visitação pública de 15 a 18 de agosto, das 10h às 19h30 Local: Hall de Entrada do Campus Rebouças da Universidade Federal do Paraná (Avenida Sete de Setembro, 2645, Rebouças)

Hall de Entrada do Campus Rebouças da Universidade Federal do Paraná (Avenida Sete de Setembro, 2645, Rebouças) Ingressos: Entrada gratuita

Festivais e eventos de rua

45ª Semana Literária Sesc e Feira do Livro ocupa o MON Homenageando a poeta Adélia Prado sob o tema “Tudo cabe na palavra”, o evento reúne palestrantes e artistas como Bráulio Bessa, Geovane Carneiro, Sérgio Rodrigues, Ana Suy, Cidinha da Silva, Daniela Arbex e Micheliny Verunschk. O encerramento no domingo terá apresentação especial de Leila Pinheiro ao piano.

Data e horário: De quarta-feira (12) a domingo (16), das 10h às 22h

De quarta-feira (12) a domingo (16), das 10h às 22h Local: Museu Oscar Niemeyer (Rua Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico)

Museu Oscar Niemeyer (Rua Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico) Ingressos: Entrada gratuita (sujeita à lotação e retirada prévia de ingressos via portal do Sesc PR)

Festival de Inverno do Centro Histórico movimenta o Largo da Ordem Com o tema “Sementes e Frutos do Paraná”, a programação inclui feira gastronômica, passeios guiados e shows gratuitos. Entre as atrações musicais estão Glauco Solter convida Léo Gandelman (sábado, às 18h) e as bandas Relespública (domingo, 12h) e Djambi (domingo, 16h).

Data e horário: Sábado (15) e Domingo (16), a partir das 10h30

Sábado (15) e Domingo (16), a partir das 10h30 Local: Praça João Cândido e Ruínas de São Francisco

Praça João Cândido e Ruínas de São Francisco Ingressos: Gratuito

Semana do Patrimônio Cultural de Curitiba 2026 promove oficinas e visitas A programação voltada à preservação histórica e cultural realiza mesas-redondas, visitas técnicas e oficinas na capital, com destaque para a participação do arquiteto Freddy Mamani.

Data e horário: De segunda-feira (10) a sexta-feira (14)

De segunda-feira (10) a sexta-feira (14) Local: Diversos pontos da cidade, incluindo o Museu Oscar Niemeyer

Diversos pontos da cidade, incluindo o Museu Oscar Niemeyer Ingressos: Entrada gratuita (atividades práticas exigem inscrição prévia)

Atrações de inverno contínuas

Passeio Público encerra projeções do Inverno Encantado Últimos dias para acompanhar as projeções mapeadas e a estrutura luminosa do festival de inverno instalada no parque central da cidade.

Data e horário: Segunda-feira (10) e Terça-feira (11), das 18h às 21h

Segunda-feira (10) e Terça-feira (11), das 18h às 21h Local: Passeio Público

Passeio Público Ingressos: Gratuito

Feiras de Inverno seguem nas praças Osório e Santos Andrade Espaço tradicional para a compra de artesanato e consumo de pratos e bebidas típicas da estação, como pinhão e quentão.

Data e horário: Diariamente ao longo de toda a semana

Diariamente ao longo de toda a semana Local: Praça Osório e Praça Santos Andrade

Praça Osório e Praça Santos Andrade Ingressos: Entrada franca