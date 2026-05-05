O que fazer em Curitiba? Banda lendária e o melhor do humor são destaques hoje

A terça-feira (05/05/2026) chegou com a agenda de eventos de Curitiba movimentada. Para quem quer fugir da rotina no início da semana, as opções vão desde uma noite épica de rock até um momento de muito riso com stand-up comedy.

Para os fãs de música pesada, a grande atração da noite é o show do Dream Theater. A banda desembarca na capital paranaense com a turnê Parasomnia, que celebra mais de quatro décadas de história do grupo. O espetáculo deve contar com cerca de 3 horas de duração, incluindo clássicos e o novo material da banda.

Já para quem prefere dar boas risadas, o comediante Diogo Portugal apresenta seu espetáculo Impróprio para Políticos na DHouse. O show traz uma análise divertida e sem rodeios sobre o cenário político e o dia a dia do brasileiro.

Confira a programação completa desta terça-feira (05/05):

1. Show Dream Theater – Turnê Parasomnia

Os ícones do metal progressivo chegam a Curitiba para uma apresentação única no Live Curitiba. A turnê promete tocar o álbum Parasomnia e o clássico A Change of Seasons na íntegra, com quase três horas de show.

Local: Live Curitiba (Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo)

Live Curitiba (Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo) Horários: Abertura da casa às 18h | Início do show às 20h30

Abertura da casa às 18h | Início do show às 20h30 Classificação: 16 anos

16 anos Ingressos: A partir de R$ 350 (meia-entrada ou ingresso solidário com 1kg de alimento).

A partir de R$ 350 (meia-entrada ou ingresso solidário com 1kg de alimento). Onde comprar: Fastix Ingressos

2. Stand-Up com Diogo Portugal – “Impróprio para Políticos”

Precursor do stand-up no Brasil, Diogo Portugal apresenta um show afiado com piadas inteligentes e ácidas sobre os bastidores da política e o cotidiano da nossa sociedade. Uma ótima pedida para dar boas risadas no meio da semana.

Local: DHouse Curitiba (Rua José Sikorski, 46 – Santo Inácio)

DHouse Curitiba (Rua José Sikorski, 46 – Santo Inácio) Horários: Abertura da casa às 18h | Início do espetáculo às 20h00

Abertura da casa às 18h | Início do espetáculo às 20h00 Classificação: 16 anos

16 anos Ingressos: A partir de R$ 50.

A partir de R$ 50. Onde comprar: Disk Ingressos