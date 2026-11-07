O que fazer em Curitiba: Paulo Ricardo, Marina Lima e Wanderléa neste fim de semana

O fim de semana chega com grandes nomes da música nacional e montagens teatrais marcantes ocupando os palcos de Curitiba neste sábado (07) e domingo (08). Os maiores destaques da programação ficam por conta do cantor Paulo Ricardo, que apresenta no Teatro Positivo a sua nova turnê solo “Reinventar”, além do show comemorativo “Marina 70” de Marina Lima na Ópera de Arame e do encontro nostálgico “Jovens Tardes – A Festa Da Jovem Guarda”, comandado por Wanderléa e a banda The Originals no Teatro Guaíra.
Abaixo, acompanhe o guia completo com a programação de sábado e domingo dividida por categorias:
Shows e Grandes Concertos
- Paulo Ricardo – Turnê “REINVENTAR”: O cantor interpreta clássicos eternizados com a banda RPM, como “Olhar 43”, “Rádio Pirata” e “Louras Geladas”, além dos sucessos solo “Dois”, “Tudo por Nada” e “O Verso”, acompanhado pelos músicos Ícaro Scagliusi, Badel Basso e Fabio Ribeiro.
- Quando: Sábado (07), com abertura da casa às 20h.
- Onde: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido).
- Ingressos: À venda exclusivamente pela plataforma Disk Ingressos e em pontos autorizados.
- Marina Lima – Turnê “Marina 70”: Apresentação comemorativa celebrando as sete décadas de vida da cantora e o lançamento do álbum Ópera Grunkie, reunindo novas composições e clássicos do repertório da artista.
- Quando: Sábado (07), às 20h.
- Onde: Ópera de Arame.
- Ingressos: Não informado.
- “Jovens Tardes – A Festa Da Jovem Guarda” com Wanderléa e The Originals: Encontro focado no movimento cultural dos anos 1960. Wanderléa apresenta hits como “Pare o Casamento” e “Prova de Fogo”, enquanto o grupo The Originals, liderado por Paulo César Barros, resgata a sonoridade da época.
- Quando: Domingo (08), com abertura às 17h e início dos shows às 18h.
- Onde: Centro Cultural Teatro Guaíra.
- Ingressos: Não informado.
- Mia Wicthoff – “Será Você? Tour – O Show”: A ex-vocalista do grupo CW7 revisita a trajetória da banda de pop rock e mostra canções do trabalho solo. Participações de Mel Ravasio, Deia Cassali, Bianca Jhordão e Zabs, com abertura das bandas Stellare e StoneHenge.
- Quando: Sábado (07), a partir das 18h.
- Onde: Stage Garden.
- Ingressos: À venda no site da Articket.
- O.Pop Coral: Dez intérpretes executam arranjos vocais para sucessos da música pop internacional.
- Quando: Domingo (08), às 20h.
- Onde: Teatro Positivo.
- Ingressos: Não informado.
Teatro e Espetáculos
- Peça “Dois de Nós”: Montagem dramática em cartaz na capital, indicada para público de diversas idades.
- Quando: Sábado (07), às 20h.
- Onde: Centro Cultural Teatro Guaíra.
- Ingressos: Não informado.
- “Nada é Combinado” (Luan Leonel): Espetáculo interativo de mágica contemporânea, ilusionismo, leitura de pensamentos e improvisação com a plateia.
- Quando: Sábado (07), às 20h.
- Onde: Teatro João Luiz Fiani (Shopping Novo Batel).
- Ingressos: Não informado.
- “Gota d’Água”: Adaptação da obra de Chico Buarque e Paulo Pontes produzida pela Cia Baiana de Teatro Brasileiro.
- Quando: Sábado (07) e domingo (08).
- Onde: CAIXA Cultural Curitiba.
- Ingressos: Não informado.
Eventos e Literatura
- Feira do Vinil: Nona edição do encontro terá expositores do Paraná e de Santa Catarina, discos a partir de R$ 10 e descontos de Black Friday na Galeria Cezar Franco. A programação reúne expositores do Paraná e de Santa Catarina em um dia dedicado à cultura do vinil. Entre uma pesquisa nas bancas e outra, o público poderá acompanhar a discotecagem, tomar um chope e participar da confraternização que aproxima colecionadores, vendedores e quem está começando a montar sua discoteca.
- Quando: 7 de novembro de 2026, sábado, das 9h às 17h
- Onde: Galeria Cezar Franco. Rua Emiliano Perneta, 30, Centro — em frente ao Procon, próximo à Praça Zacarias.
- Ingressos: Entrada gratuita.
- Congresso Internacional de Bonsai – De 6 a 8 de novembro (sexta-feira a domingo), o Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, receberá o XV Congresso Internacional de Bonsai e Festival de Artes Orientais (FELAB Brasil 2026), realizado pela Bonsai do Campo, que vem sendo considerado o maior evento de bonsai da América Latina. Além de uma grande feira e exposição internacional, os visitantes terão acesso a oficinas gratuitas, feira gastronômica e quase 50 estandes de marcas de todo o Brasil, com bonsai, pré-bonsai, ferramentas e cerâmica.
- Quando: 7 e 8 de novembro de 2026 (sábado, das 10h às 19h, e domingo, das 10h às 18h)
- Onde: Centro de Eventos Positivo no Parque Barigui.
- Ingressos: R$30,00 (inteira) | R$15,00 (meia) – Compre pelo site
- Festival de Cultura do Paraná – 20 anos do Coletivo Soylocoporti: Evento gratuito com feira de pequenos negócios (Feira Me Leva), rodas de conversa, oficinas, intervenções de palhaçaria, exposições e atrações musicais de Luana Godin, DJ BK12 com Batalha de Rima, Rúbia Divino e Thaís Calderón, banda Chave de Mandril, Maracatu Aroeira, banda Fé na Rua com Orquestra à Base de Couro e Escola de Samba Rosa do Povo.
- Quando: Sábado (07) e domingo (08).
- Onde: Prainha da Itupava (Rua Itupava, 1299 – divisa entre Hugo Lange e Alto da XV).
- Ingressos: Entrada gratuita.
- Contação de Histórias do livro “O Rei Pássaro”: Sessão de mediação de leitura comandada por Eric Farpa a partir da obra infantil ilustrada de Carol Sakura e Walkir Fernandes.
- Quando: Sábado (07), às 10h30.
- Onde: Biblioteca Pública do Paraná (Rua Cândido Lopes, 133 – Centro).
- Ingressos: Entrada gratuita.
Stand-Up Comedy
- Gaslight Comedy Club:
- “Enquanto o Casamento Não Separe” (Marco Zenni): Sábado (07), às 20h30.
- “Não é só uma dupla” (Will Maionese e Fernando Oliveira): Sábado (07), às 22h15.
- Onde: Gaslight Comedy Club.
- Ingressos: Não informado.