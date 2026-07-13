O que fazer em Curitiba? Titãs celebram Cabeça Dinossauro e Reynaldo Gianecchini estreia em Curitiba

Da nostalgia dos anos 80 e 2000 aos grandes palcos do teatro, a agenda cultural de Curitiba está repleta de atrações imperdíveis entre os dias 13 e 19 de julho. O grande destaque do fim de semana fica por conta da celebração dos 40 anos do álbum Cabeça Dinossauro, dos Titãs, no Igloo Super Hall, e do encontro inédito de Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall no palco do Guairão com a peça Um Dia Muito Especial.
Para quem busca diversão em família ou grandes eventos, a capital paranaense ainda sedia as retas finais do Festival Folclórico e de Etnias e do Festival Espetacular de Teatro de Bonecos, além das atividades urbanas do Ginga Curitiba 2026 e da programação especial do Inverno Curitiba nos parques da cidade. Com opções que vão de concertos imersivos na Ópera de Arame a exposições gratuitas, a cidade oferece roteiros para todos os gostos e bolsos.
Shows e Festas
- Titãs — Turnê Cabeça Dinossauro 40 Anos
- Data: 18 de julho (sábado).
- Local: Igloo Super Hall.
- Ingressos: À venda por este link oficial.
- Música Sinfônica & Teatro Musical Imersivo
- Descrição: Orquestra Sinfônica de Curitiba e coro Tessitura Plena Singers em espetáculo com projeções imersivas.
- Data: 17 de julho (sexta-feira), às 20h30.
- Local: Teatro Ópera de Arame.
- The Black Parade (Festa Emo/Rock)
- Data: 17 de julho (sexta-feira), às 20h.
- Local: Tork n’ Roll.
- Pra Sempre Cringe (Festa Anos 2000)
- Data: 18 de julho (sábado), às 20h.
- Local: Tork n’ Roll.
Teatro e Espetáculos
- Um Dia Muito Especial (com Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall)
- Descrição: Adaptação do clássico filme italiano de 1977 dirigido por Ettore Scola, marcando o primeiro encontro dos atores nos palcos. A apresentação única tem duração de 90 minutos e classificação etária de 12 anos.
- Data: 18 de julho (sábado), às 20h.
- Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão), no Teatro Guaíra.
- Ingressos: À venda pelo site oficial do DiskIngressos.
- Les Misérables
- Data: A partir de 17 de julho.
- Local: Consultar programação do Guia de Turismo.
- Igor Guedes – Fragmentado (Stand-up/Teatro)
- Data: 17 de julho.
- Ingressos aqui
Grandes Festivais
- 25º Festival Espetacular de Teatro de Bonecos
- Data: 13 a 19 de julho.
- Descrição: 27 espetáculos nacionais e internacionais. Os destaques ficam para Jovem Einstein Vê o Mundo (dia 13 às 15h), O Salva-Vidas (dia 14 às 18h) e Habite-me (dia 19 às 15h).
- Local: Espaços do Centro Cultural Teatro Guaíra.
- Ingressos: Apresentações gratuitas em formato lambe-lambe no pátio; palcos fechados com ingressos populares a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).
- 64º Festival Folclórico e de Etnias do Paraná
- Data: Até o dia 17 de julho, diariamente às 20h.
- Descrição: Apresentações tradicionais de dança, canto e teatro.
- Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão).
- Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia).
- Ginga Curitiba 2026
- Data: 11 a 19 de julho.
- Descrição: Festival de entretenimento urbano.
- Local: Complexo Durival de Britto e Silva.
- Ingressos: Pago, via Sympla Curitiba.
Lazer e Atividades Infantis
- Colônia de Férias da Gibiteca
- Data: 14 a 18 de julho (terça a sábado).
- Descrição: Oficinas de quadrinhos, jogos e atividades voltadas para o público infantojuvenil.
- Local: Gibiteca de Curitiba.
- Inverno Curitiba 2026
- Data: Durante toda a semana.
- Descrição: O projeto Inverno no Parque promove feiras gastronômicas, espetáculos holográficos e atividades de lazer nas praças centrais e parques.
- Exposição: Tons da Terra
- Data: Terça a sexta (10h às 17h) e sábado (13h às 17h).
- Descrição: Festival da Arte Cerâmica contemporânea com obras de artistas de todo o Brasil.
- Local: Espaço de Arte Francis Bacon (Museu Egípcio de Curitiba).
- Ingressos: Gratuito.