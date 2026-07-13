Agenda Cultural

O que fazer em Curitiba? Titãs celebram Cabeça Dinossauro e Reynaldo Gianecchini estreia em Curitiba

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 13/07/26 10h28
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Imagem mostra os integrantes do Titãs.
Titãs celebram os 40 anos do álbum Cabeça de Dinossauro. Foto: Reprodução/Globo/Thalles Trouva.

Da nostalgia dos anos 80 e 2000 aos grandes palcos do teatro, a agenda cultural de Curitiba está repleta de atrações imperdíveis entre os dias 13 e 19 de julho. O grande destaque do fim de semana fica por conta da celebração dos 40 anos do álbum Cabeça Dinossauro, dos Titãs, no Igloo Super Hall, e do encontro inédito de Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall no palco do Guairão com a peça Um Dia Muito Especial.

Para quem busca diversão em família ou grandes eventos, a capital paranaense ainda sedia as retas finais do Festival Folclórico e de Etnias e do Festival Espetacular de Teatro de Bonecos, além das atividades urbanas do Ginga Curitiba 2026 e da programação especial do Inverno Curitiba nos parques da cidade. Com opções que vão de concertos imersivos na Ópera de Arame a exposições gratuitas, a cidade oferece roteiros para todos os gostos e bolsos.

Shows e Festas

  • Titãs — Turnê Cabeça Dinossauro 40 Anos
  • Música Sinfônica & Teatro Musical Imersivo
    • Descrição: Orquestra Sinfônica de Curitiba e coro Tessitura Plena Singers em espetáculo com projeções imersivas.
    • Data: 17 de julho (sexta-feira), às 20h30.
    • Local: Teatro Ópera de Arame.
  • The Black Parade (Festa Emo/Rock)
    • Data: 17 de julho (sexta-feira), às 20h.
    • Local: Tork n’ Roll.
  • Pra Sempre Cringe (Festa Anos 2000)
    • Data: 18 de julho (sábado), às 20h.
    • Local: Tork n’ Roll.

Teatro e Espetáculos

  • Um Dia Muito Especial (com Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall)
    • Descrição: Adaptação do clássico filme italiano de 1977 dirigido por Ettore Scola, marcando o primeiro encontro dos atores nos palcos. A apresentação única tem duração de 90 minutos e classificação etária de 12 anos.
    • Data: 18 de julho (sábado), às 20h.
    • Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão), no Teatro Guaíra.
    • Ingressos: À venda pelo site oficial do DiskIngressos.
  • Les Misérables
    • Data: A partir de 17 de julho.
    • Local: Consultar programação do Guia de Turismo.
  • Igor Guedes – Fragmentado (Stand-up/Teatro)

Grandes Festivais

  • 25º Festival Espetacular de Teatro de Bonecos
    • Data: 13 a 19 de julho.
    • Descrição: 27 espetáculos nacionais e internacionais. Os destaques ficam para Jovem Einstein Vê o Mundo (dia 13 às 15h), O Salva-Vidas (dia 14 às 18h) e Habite-me (dia 19 às 15h).
    • Local: Espaços do Centro Cultural Teatro Guaíra.
    • Ingressos: Apresentações gratuitas em formato lambe-lambe no pátio; palcos fechados com ingressos populares a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).
  • 64º Festival Folclórico e de Etnias do Paraná
    • Data: Até o dia 17 de julho, diariamente às 20h.
    • Descrição: Apresentações tradicionais de dança, canto e teatro.
    • Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão).
    • Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia).
  • Ginga Curitiba 2026
    • Data: 11 a 19 de julho.
    • Descrição: Festival de entretenimento urbano.
    • Local: Complexo Durival de Britto e Silva.
    • Ingressos: Pago, via Sympla Curitiba.

Lazer e Atividades Infantis

  • Colônia de Férias da Gibiteca
    • Data: 14 a 18 de julho (terça a sábado).
    • Descrição: Oficinas de quadrinhos, jogos e atividades voltadas para o público infantojuvenil.
    • Local: Gibiteca de Curitiba.
  • Inverno Curitiba 2026
    • Data: Durante toda a semana.
    • Descrição: O projeto Inverno no Parque promove feiras gastronômicas, espetáculos holográficos e atividades de lazer nas praças centrais e parques.
  • Exposição: Tons da Terra
    • Data: Terça a sexta (10h às 17h) e sábado (13h às 17h).
    • Descrição: Festival da Arte Cerâmica contemporânea com obras de artistas de todo o Brasil.
    • Local: Espaço de Arte Francis Bacon (Museu Egípcio de Curitiba).
    • Ingressos: Gratuito.
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