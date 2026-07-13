O que fazer em Curitiba? Titãs celebram Cabeça Dinossauro e Reynaldo Gianecchini estreia em Curitiba

Da nostalgia dos anos 80 e 2000 aos grandes palcos do teatro, a agenda cultural de Curitiba está repleta de atrações imperdíveis entre os dias 13 e 19 de julho. O grande destaque do fim de semana fica por conta da celebração dos 40 anos do álbum Cabeça Dinossauro, dos Titãs, no Igloo Super Hall, e do encontro inédito de Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall no palco do Guairão com a peça Um Dia Muito Especial.

Para quem busca diversão em família ou grandes eventos, a capital paranaense ainda sedia as retas finais do Festival Folclórico e de Etnias e do Festival Espetacular de Teatro de Bonecos, além das atividades urbanas do Ginga Curitiba 2026 e da programação especial do Inverno Curitiba nos parques da cidade. Com opções que vão de concertos imersivos na Ópera de Arame a exposições gratuitas, a cidade oferece roteiros para todos os gostos e bolsos.

Shows e Festas

Titãs — Turnê Cabeça Dinossauro 40 Anos Data : 18 de julho (sábado). Local : Igloo Super Hall. Ingressos : À venda por este link oficial.

Música Sinfônica & Teatro Musical Imersivo Descrição : Orquestra Sinfônica de Curitiba e coro Tessitura Plena Singers em espetáculo com projeções imersivas. Data : 17 de julho (sexta-feira), às 20h30. Local : Teatro Ópera de Arame.

The Black Parade (Festa Emo/Rock) Data : 17 de julho (sexta-feira), às 20h. Local : Tork n’ Roll.

Pra Sempre Cringe (Festa Anos 2000) Data : 18 de julho (sábado), às 20h. Local : Tork n’ Roll.



Teatro e Espetáculos

Um Dia Muito Especial (com Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall) Descrição : Adaptação do clássico filme italiano de 1977 dirigido por Ettore Scola, marcando o primeiro encontro dos atores nos palcos. A apresentação única tem duração de 90 minutos e classificação etária de 12 anos. Data : 18 de julho (sábado), às 20h. Local : Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão), no Teatro Guaíra. Ingressos : À venda pelo site oficial do DiskIngressos.

Les Misérables Data : A partir de 17 de julho. Local : Consultar programação do Guia de Turismo.

Igor Guedes – Fragmentado (Stand-up/Teatro) Data : 17 de julho. Ingressos aqui



Grandes Festivais

25º Festival Espetacular de Teatro de Bonecos Data : 13 a 19 de julho. Descrição : 27 espetáculos nacionais e internacionais. Os destaques ficam para Jovem Einstein Vê o Mundo (dia 13 às 15h), O Salva-Vidas (dia 14 às 18h) e Habite-me (dia 19 às 15h). Local : Espaços do Centro Cultural Teatro Guaíra. Ingressos : Apresentações gratuitas em formato lambe-lambe no pátio; palcos fechados com ingressos populares a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

64º Festival Folclórico e de Etnias do Paraná Data : Até o dia 17 de julho, diariamente às 20h. Descrição : Apresentações tradicionais de dança, canto e teatro. Local : Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão). Ingressos : R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia).

Ginga Curitiba 2026 Data : 11 a 19 de julho. Descrição : Festival de entretenimento urbano. Local : Complexo Durival de Britto e Silva. Ingressos : Pago, via Sympla Curitiba.



Lazer e Atividades Infantis

Colônia de Férias da Gibiteca Data : 14 a 18 de julho (terça a sábado). Descrição : Oficinas de quadrinhos, jogos e atividades voltadas para o público infantojuvenil. Local : Gibiteca de Curitiba.

Inverno Curitiba 2026 Data : Durante toda a semana. Descrição : O projeto Inverno no Parque promove feiras gastronômicas, espetáculos holográficos e atividades de lazer nas praças centrais e parques.

Exposição: Tons da Terra Data : Terça a sexta (10h às 17h) e sábado (13h às 17h). Descrição : Festival da Arte Cerâmica contemporânea com obras de artistas de todo o Brasil. Local : Espaço de Arte Francis Bacon (Museu Egípcio de Curitiba). Ingressos : Gratuito.

