Novo piano Steinway chega ao Teatro Guaíra: três dias de montagem

O cheirinho de madeira nobre e a precisão afinada de um piano Steinway & Sons tomaram conta do Teatro Guaíra na última semana. O instrumento, considerado a joia da coroa entre os pianos de concerto mundiais, acaba de chegar para integrar o patrimônio da Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP).

Durante três dias, técnicos especializados trabalharam meticulosamente na montagem, ajuste e afinação do majestoso piano de cauda. É o segundo Steinway da história da orquestra paranaense e simboliza o início de uma nova era para a música erudita no estado.

O instrumento faz parte de um pacote de nove novas aquisições previstas para 2026, que somam quase R$ 6 milhões em investimentos. Tudo isso integra um aporte ainda maior, de R$ 50 milhões, que o Governo do Paraná está destinando ao Teatro Guaíra.

A história deste piano começou muito antes de sua chegada ao palco curitibano. Adquirido em outubro passado, o instrumento percorreu um caminho de aproximadamente quatro meses entre negociação, compra, montagem e envio para o Brasil.

Sua construção é um verdadeiro testemunho de artesanato de excelência. Cerca de 450 artesãos dedicaram-se por aproximadamente um ano, cumprindo mais de 12 mil etapas minuciosas de fabricação. Aproximadamente 85% do piano é composto por madeira especial, cuidadosamente selecionada e tratada durante anos.

A regulagem final do instrumento foi personalizada, considerando as particularidades acústicas do Teatro Guaíra, o repertório típico da OSP e o uso sinfônico que o piano terá. A pianista Analaura de Souza Pinto, uma das fundadoras da orquestra paranaense, participou ativamente da etapa final de montagem, testando o instrumento e aprovando seu timbre e sensibilidade.

Mas o piano Steinway é apenas o começo de uma renovação instrumental completa. Outros equipamentos musicais estão em processo de aquisição, incluindo uma harpa, um órgão eletrônico, uma celesta, um cravo, contrabaixos e trompetes. Com esse arsenal sonoro ampliado, a OSP poderá expandir seu repertório e explorar novas possibilidades musicais.

Os amantes da música clássica já podem marcar em suas agendas: os concertos de inauguração do novo piano acontecerão nos dias 12 e 15 de março, no Guairão, com o pianista irlandês Barry Douglas como solista convidado. A programação completa do primeiro semestre da OSP será divulgada logo após o Carnaval.

O investimento em instrumentos é apenas uma parte de um conjunto maior de ações para revitalizar o Teatro Guaíra. O projeto, que totaliza cerca de R$ 50 milhões, inclui também a reforma, revitalização e modernização da estrutura do teatro, além de uma nova concha acústica para ensaios e apresentações da orquestra.