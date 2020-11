Sucesso no SBT, a novela infantojuvenil “As Aventuras de Poliana” está disponível, a partir desta quarta (18), no catálogo da Netflix do Brasil e de Portugal. Escrita por Íris Abravanel, a trama ficou no ar por dois anos e tem 563 capítulos.

“Nossa novela ‘Chiquititas’ já é um sucesso da plataforma, sempre presente nos top 10 dos conteúdos mais vistos da Netflix. Estamos muito confiantes com o resultado desta nova parceria, que com certeza encantará o público que já é fã da novela e do SBT, e ainda conquistará aqueles que adoram maratonar uma boa novidade”, afirmou a gerente de novos negócios do SBT Carolina Scheinberg.

A novela começou retratando a vida da menina Poliana (Sophia Valverde) após a morte de seus pais, mas acabou se estendendo para histórias paralelas. Diversos personagens ganharam destaque, como Mirela, papel de Larissa Manoela, além das confusões do clubinho MaGaBeLo, e o mistério em torno do Sr. Pendleton (Dalton Vigh).

O SBT planeja uma segunda fase da trama, que vai se chamar “Poliana Moça” e focará na adolescência da jovem Poliana e daqueles que vivem ao seu redor. A continuação, porém, só deve ir ao em 2022.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, o SBT decidiu dispensar, em setembro, todo o elenco desta segunda fase da trama. Segundo a emissora, a ideia é que todos eles voltem com o decorrer dos meses.