Ney Matogrosso volta a Curitiba com show em novembro; ingressos à venda nesta semana

No dia 29 de novembro (sábado), às 21h, Ney Matogrosso se apresenta no Guairão, em Curitiba, com o espetáculo “Bloco na Rua”. O show reúne sucessos da carreira solo do artista e interpretações de clássicos da música brasileira, incluindo composições de Sérgio Sampaio e Raul Seixas.

A venda de ingressos começa nesta terça-feira (12), às 11h, pelo site DiskIngressos. Os valores variam de R$ 225 a R$ 880. Confira, a seguir, o valor dos ingressos para cada setor:

Plateia: R$ 440,00 (meia-entrada) e R$ 880 (inteira);

R$ 440,00 (meia-entrada) e R$ 880 (inteira); 1º balcão: R$ 325,00 (meia-entrada) e R$ 650,00 (inteira);

R$ 325,00 (meia-entrada) e R$ 650,00 (inteira); 2º balcão: R$ 225,00 (meia-entrada) e R$ 450,00 (inteira).

Pelo site, os ingressos podem ser parcelados em até quatro vezes, com acréscimo da taxa de serviço. Na bilheteria física, localizada na rua Conselheiro Laurindo, nº 175, não há cobrança de taxa.

Além de Curitiba, Ney Matogrosso já tem outros dois shows confirmados no Paraná: Maringá, no dia 2 de abril de 2026, e Londrina, em 4 de abril de 2026. Para essas datas, as vendas também estão abertas pelo site da DiskIngressos.

Curitiba recebe novamente a apresentação

Em março deste ano, o cantor já havia trazido o espetáculo “Bloco na Rua” ao Guairão, em uma apresentação que percorreu mais de 20 músicas, celebrando 53 anos de carreira.

A banda que acompanha Ney é formada por músicos de longa parceria, com Sacha Amback (direção musical e teclado), Marcos Suzano e Felipe Roseno (percussão), Dunga (baixo), Mauricio Negão (guitarra), Aquiles Moraes (trompete) e Everson Moraes (trombone).

Serviço

Ney Matogrosso em Curitiba

Data: 29 de novembro (sábado)

Horário: 21h

Local: Guairão, localizado na rua Conselheiro Laurindo, nº 175, no bairro Centro

Ingressos à venda a partir de terça-feira (12) pelo site DiskIngressos