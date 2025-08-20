Nery Baptista celebra pluralidade da arte paranaense em livro recém-lançado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Recém-lançado, o novo livro da jornalista Nery Baptista traça a trajetória dos principais nomes da arte paranaense. Intitulada “160 Anos da Arte Paranaense”, a obra está disponível para compra na Amazon pelo valor de R$ 25,90.

O livro reúne a história de 348 artistas que se destacaram em pinturas, esculturas, desenhos, gravuras, colagens e outras técnicas, contribuindo para a formação da identidade artística do Paraná. Metade dos artistas selecionados é formada por mulheres, ressaltando o papel feminino na construção da cena artística do estado.

Alguns dos artistas nasceram fora do Paraná, mas adotaram o estado como lar. “De modo geral, a arte paranaense evoca a paisagem com pinheiros, tema que talvez seja eterno. No entanto, esses artistas provam que, desde seus primórdios, a produção artística no Paraná não apenas surgiu e se consolidou, mas manteve-se eclética e universal, acompanhando tendências globais em suas épocas”, destaca Nery Baptista.

Sobre a autora

Jornalista, colecionadora e avaliadora de obras de arte credenciada no Paraná, Nery Baptista iniciou sua carreira no jornal O Diário do Paraná, onde trabalhou por 28 anos entrevistando grandes nomes da cultura, como Mario Vargas Llosa e Chico Buarque.

Por 22 anos, assinou a coluna “Gazeta nas Artes”, no jornal Gazeta do Povo, criando espaço exclusivo para as artes plásticas em um veículo de grande circulação. Além do jornalismo, Nery criou a primeira Bolsa de Artes, responsável por apurar valores de venda de obras de artistas paranaenses e fornecer referência para o mercado e para os próprios artistas.

Ela também atuou como redatora de arte da Secretaria da Cultura do Paraná e do Palácio Iguaçu, entre as décadas de 1970 e 2000, fortalecendo o apoio à cultura local. Entre 1991 e 1992, foi diretora do Espaço Cultural da Assembleia Legislativa do Paraná, ampliando ainda mais sua contribuição para a cena artística do estado.

Serviço

Livro 160 Anos da Arte Paranaense

Páginas: 139

Disponível: Amazon, apenas em formato digital

Valor: R$ 25,90