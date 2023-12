E a programação de Natal em Curitiba segue a todo vapor. Além de espetáculos e muita decoração a programação tem ainda carrosséis e roda-gigante para diversão de todos. O espetáculo com a Família Folhas é um dos destaques do dia. A trupe se apresenta nesta quarta-feira (13) no Terminal do Boqueirão. Confira a programação que a Tribuna separou!

Programação de Natal em Curitiba para esta quarta-feira (13/12)

Musical de Natal “Aquele trem”

Endereço: Rua Alberto Folloni, 143 – Primeira IEQ

Horário: 13 de dezembro, às 20h

Entrada: Pago

Cortejo Natalino Tupi Pererê

Endereço: AV. Mal. Floriano Peixoto, 10350 – Rua da Cidadania Boqueirão

Horário: 13 de dezembro, às 17h

Entrada: Gratuito

Ópera das Etnias

Ópera Celebre a Vida – Um Natal para o Mundo Todo, no Memorial Paranista, no parque São Lourenço. Curitiba, 16/12/2022. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Endereço: Rua Mateus Leme, 4700 – Memorial Paranista

Horário: 13 a 16 de dezembro, às 19:30h

Entrada: Gratuito

Espetáculo “Encontro de Emoções”

Endereço: AV. Cândido Hartmann, 2355 – Parque Barigui

Horário: 13 de dezembro, às 19:30h

Entrada: Gratuito

Jardim Musical da Ademicon

Imagem da estrela de Belém e outras decorações no Jardim Botânico Curitiba, 22/11/2023. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Endereço: Rua Engenheiro Ostoja Roguski, 350 – Jardim Botânico

Horário: 13 de dezembro, às 19h

Entrada: Gratuito

Estreia do Instituto de Educação do Paraná no Natal de Curitiba

Endereço: Rua Emiliano Perneta, 92 – Instituto de Educação do Paraná

Horário: 13 de dezembro, às 19:30h

Entrada: Gratuito

