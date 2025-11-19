Natal de Campo Largo terá shows gratuitos de Paula Fernandes, Michel Teló e mais!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em dez dias, começa o Natal Show 2025 de Campo Largo, com shows gratuitos, experiências gastronômicas e atrações culturais para toda a família. Neste ano, a novidade é a descentralização da programação, que levará eventos também a bairros, parques e praças. As atividades seguem até 23 de dezembro.

O Parque Newton Puppi receberá três shows nacionais. A Prefeitura ampliou a grade após o sucesso do cantor Luan Pereira no ano passado. A abertura será no dia 7 de dezembro (domingo), às 19h30, com Paula Fernandes. Nos domingos seguintes, 14 e 21 de dezembro, o parque recebe Munhoz e Mariano e Michel Teló, também às 19h30. Em dias de show, haverá posto médico, mais de 50 seguranças contratados e apoio da Guarda Municipal, além de GMs de cidades vizinhas.

As apresentações acontecerão no campo de futebol do parque. Micro-ônibus gratuitos farão o transporte do público, já que o acesso de carros ao parque estará bloqueado. Os veículos sairão do início da Rua Harrold Hein, na bifurcação com a Rua Barão do Rio Branco, e seguirão até a praça em homenagem à Força Expedicionária Brasileira. O serviço funcionará das 17h às 22h30, com prioridade para idosos, gestantes e crianças.

Outras atrações

Paralelamente aos shows, o parque recebe uma Feira Gastronômica nos dias 7, 14 e 21 de dezembro, das 14h às 22h. Os participantes serão selecionados por chamamento público, com inscrições abertas até 21 de novembro.

A decoração de Natal já começou a ser instalada. A cidade receberá cordões de LED, refletores, enfeites de postes, túnel iluminado, arcos, presépio, brinquedos de fibra e árvores natalinas em rotatórias da Vila Bancária, Vila Solene, Bom Jesus, Rondinha, Ouro Verde, Itaqui, Rivabem e Bateias.

A abertura oficial ocorre em 29 de novembro, com a caminhada do Papai Noel e de 15 personagens natalinos pelas ruas centrais. A chegada será às 19h30, na Praça Getúlio Vargas, onde acontece a Abertura das Luzes de Natal. Depois do espetáculo, a primeira Caravana de Natal percorre bairros da região central.

O encerramento será em 23 de dezembro, às 19h30, também na Praça Getúlio Vargas, com a Parada Encantada de Natal, um cortejo musical do Projeto Broadway, com banda, personagens e interação com o público. Outra atração confirmada é o Show Rock Natalino, marcado para 20 de dezembro, às 19h30, na Praça do Museu, com clássicos natalinos em versões rock e pop.

Confira, abaixo, o calendário das demais atrações da cidade:

Auto de Natal : dias 3, 8, 9, 10, 15 e 16 de dezembro, às 20h. As seis apresentações serão em palcos itinerantes que percorrerão diferentes bairros da cidade. A rota está em definição da companhia com a organização e, em breve, será divulgada nos canais oficiais da Prefeitura Municipal;

: dias 3, 8, 9, 10, 15 e 16 de dezembro, às 20h. As seis apresentações serão em palcos itinerantes que percorrerão diferentes bairros da cidade. A rota está em definição da companhia com a organização e, em breve, será divulgada nos canais oficiais da Prefeitura Municipal; Visita e fotos com Papai e Mamãe Noel : dias 4, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 de dezembro, das 18h às 21h. O palco central da cidade na Praça do Museu receberá dois atores interpretando os personagens Papai Noel e Mamãe Noel;

: dias 4, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 de dezembro, das 18h às 21h. O palco central da cidade na Praça do Museu receberá dois atores interpretando os personagens Papai Noel e Mamãe Noel; Apresentações de teatro – O espetáculo Natal Mágico, da Regina Vogue Produções : dias 6 e 13 de dezembro, às 19h30. Será no palco central montado na Praça do Museu, com cantores e músicos que interpretam passagens bíblicas como o nascimento do menino Jesus, o caminho dos três Reis Magos, a comunhão de alimentos e troca de presentes que simbolizam o Natal;

: dias 6 e 13 de dezembro, às 19h30. Será no palco central montado na Praça do Museu, com cantores e músicos que interpretam passagens bíblicas como o nascimento do menino Jesus, o caminho dos três Reis Magos, a comunhão de alimentos e troca de presentes que simbolizam o Natal; Feiras de Natal : a partir do dia 27 de novembro até 23 de dezembro, de segunda a domingo das 12h às 22h. Realizada na Praça Getúlio Vargas (Museu), com opções de alimentação;

: a partir do dia 27 de novembro até 23 de dezembro, de segunda a domingo das 12h às 22h. Realizada na Praça Getúlio Vargas (Museu), com opções de alimentação; Feira de Artesanato: a partir do dia 27 de novembro até 23 de dezembro, das 12h às 19h.