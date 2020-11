Após 8 meses, Curitiba será palco para o primeiro show da retomada em teatros no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus. Nesta sexta (27), o Teatro Positivo recebe o cantor e compositor Nando Reis a partir das 21h15. Ele vai ser apresentar ao lado do filho, Sebastião Reis, que assume os violões do espetáculo.

O show, garantem os organizadores, seguirá uma série de medidas de segurança sanitária para minimizar o risco de contágio da covid-19. A principal medida é a capacidade do teatro, que será reduzida a apenas 50%. Funcionários da Prefeitura Municipal de Curitiba, da Secretaria Municipal de Saúde, e da ABRAPE (Associação Brasileira dos Promotores de Eventos) vão acompanhar o cumprimento das regras.

Nando Reis retorna aos palcos em um show que promete ser inesquecível e na versão mais querida do público, em voz e violão. Após realizar diversas lives e shows drive-in pelo Brasil, o cantor e compositor prepara uma apresentação diferente. Depois de cantar o repertório que homenageava Roberto Carlos pelo Brasil, o artista paulistano percorrerá todo seu repertório, cantando sucessos como “All Star”, “Relicário” e “Luz dos Olhos”. Além disso, estará também presente no show o último single inédito de Nando “Espera a Primavera”.

Para acompanhá-lo, seu filho Sebastião Reis assume os violões trazendo a magia de releituras das canções que se imortalizaram com Nando em um formato especial. No palco, a energia do cantor permanece a mesma, elemento que o tornaram um dos maiores nomes da música brasileira de todos os tempos.

Ingressos pro show do Nando Reis

Os ingressos estão à venda com valores a partir de R$80,00 (meia-entrada) + taxa administrativa.

Setor Premium – R$800,00 (inteira) / R$400,00 (meia-entrada) para duas pessoas.

Setores Azul e Amarelo – R$600,00 (inteira) / R$300,00 (meia-entrada) para duas pessoas ou R$300,00 (inteira) / R$150,00 (meia-entrada) para uma pessoa.

Setores Verde e Vermelho – R$400,00 (inteira) / R$200,00 (meia-entrada) para duas pessoas ou R$200,00 (inteira) / R$100,00 (meia-entrada) para uma pessoa.

Setores Verde e Vermelho Lateral – R$320,00 (inteira) / R$160,00 (meia-entrada) para duas pessoas ou R$160,00 (inteira) / R$80,00 (meia-entrada) para uma pessoa.

A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Clube Prime, Clube Gazeta e Disk Ingressos possuem 40% de desconto na compra dos ingressos para até 2 pessoas.

Os ingressos podem ser adquiridos através do serviço Disk Ingressos – (41) 3315-0808 ou pelo site www.diskingressos.com.br .

Projeto piloto para o país

O evento seguirá os protocolos construídos pela Prime e Abrape, avaliados e ajustados em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, acompanhando as determinações governamentais do município, estado e país sobre o covid-19, com a adoção das melhores práticas para a segurança e proteção de todos os envolvidos.

Será o primeiro evento no Brasil que servirá de estudo efetivo para avaliar as situações reais e de viabilidade na realização de futuros eventos nesse formato. Serão feitas pesquisas pós evento com as pessoas que estiverem presentes no show, para avaliar a efetividade do protocolo adotado e também para medir a experiência do espetáculo. Esse trabalho será repassado à Secretaria Municipal de Saúde.

“Precisamos de forma segura e com responsabilidade retomar as nossas atividades e com isso acabar com as festas clandestinas que assolam o país e são realmente nocivas a economia e a saúde da população, onde não há nenhum comprometimento”, disse Mac Lovio Solek, diretor da Prime e vice-presidente Abrape na região Sul.

Cadastro e orientação para o público

De acordo com Solek, todas as pessoas que adquirirem os ingressos serão cadastradas e vão receber um termo de compromisso no cumprimento de todas as normas e protocolos, que foram pensados e estudados a fim de tornar uma experiência super positiva, mas com a máxima segurança.

Umas das mudanças na estrutura logística do evento será o acesso de cada setor por uma portaria independente e exclusiva. O Controle de Acesso será efetuado seguindo os protocolos definidos pela produção e Secretaria Municipal de Saúde, tais como: medição de temperatura, distanciamento nas filas, validação do ingresso pelo espectador com monitoria local, uso do álcool em gel, uso obrigatório de máscaras, entre outros.

Todo staff deverá fazer o uso de EPIs em qualquer função dentro da operação presencial, de forma a garantir a sua segurança e a proteção dos espectadores. A saída do público ao término do espetáculo também será por setor, e escalonada a cada cinco minutos para o maior conforto.

Para garantir mais segurança, os lugares serão marcados e o público será acomodado a cada duas pessoas com intervalo de duas poltronas. Para aqueles que forem sozinhos, poltronas individuais estarão disponíveis em bons lugares e em todos os setores.

O Teatro Positivo fica na Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300.