Músico gaúcho e astro da música de Portugal estreiam turnê inédita em Curitiba

Um encontro de gigantes. Assim pode ser definido o show “Prenda Minha” que reúne no mesmo palco o cantor António Zambujo – expressão máxima da música contemporânea portuguesa -, ao lado do violonista gaúcho Yamandu Costa – um virtuose que vem encantando as plateias do mundo inteiro com seu violão de 7 cordas.

Os dois farão a estreia da turnê brasileira em Curitiba, com única apresentação no dia 14 de março, sexta-feira, às 21 horas, no Grande Auditório do Teatro Guaíra (Praça Santos Andrade, s/nº).

No repertório, além das músicas autorais de Zambujo, serão interpretados clássicos da música brasileira com canções de Tom Jobim, Lupicínio Rodrigues e muitos outros. Os ingressos já estão à venda e custam a partir de R$90 – pelo site do Disk-Ingressos.

Após o concerto que juntou António Zambujo e Yamandu Costa, em Lisboa, Portugal, na comemoração dos 200 anos de Independência do Brasil, celebrando a harmonia entre dois povos numa simbiose de ritmos lusófonos, os dois artistas reúnem-se agora para novos espetáculos, continuando a trilhar o caminho comum que os une.

António Zambujo é um dos maiores artistas, autores e intérpretes contemporâneos da música e da língua portuguesas, e um dos seus mais notáveis embaixadores no mundo. Ao incorporar influências do cancioneiro brasileiro, em particular a Bossa Nova, derrubou fronteiras, reais e imaginárias, aproximando os 2 lados do Atlântico. Com isso, a sua música, primeiro forjada na tradição do Canto Alentejano e do Fado, criou uma personalidade única e inspirou um novo ciclo na música portuguesa.

Aclamado pela crítica, Yamandu Costa tem encantado as plateias de todos os lugares onde leva a sua incomum habilidade e sonoridade. Com performances inesquecíveis – a solo, acompanhado por outros músicos ou com orquestras – carrega a marca da música do Sul do continente americano, mas transita admiravelmente por diferentes gêneros musicais, formando juntamente com o seu violão de sete cordas uma rara simbiose.

Serviço: António Zambujo & Yamandu Costa. Sexta-feira, dia 14 de março de 2025, às 21h, no Guairão.

Valores dos ingressos:

Plateia Amarela – R$150 (meia) R$300 (inteira)

Plateia Azul – R$120 (meia) R$240 (inteira)

Plateia Verde – R$90 (meia) R$180 (inteira)

Duração aproximada: 90 minutos.

Compras: Site do Disk Ingressos: Disk Ingressos