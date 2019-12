A Praça Afonso Botelho, popularmente conhecida como Praça do Athletico, na frente da Arena da Baixada, no bairro Água Verde, vai ficar movimentada neste fim de semana com a quarta edição Curitiba Jazz Festival. E o melhor: com entrada gratuita.

Além da apresentação dos artistas, o festival também terá uma feira de vinil com 35 expositores de todo Brasil e um bazar de economia criativa. Haverá ainda espaço kids e praça gastronômica dom 12 opções de lanches.

LEIA+ Caravana de Natal da Coca-Cola tem roteiro divulgado em Curitiba

A programação terá artistas de diferentes vertentes, do jazz ao samba-rock, passando por choro, e blues. A abertura fica com o sambista curitibano Julião Boêmio, às 11h. Logo após, o “a banda de um homem só” O Lendário Chucrobillyman, do músico Klaus Koti é quem agita a galera.

Ainda sábado tem a banda paulista de samba-rock Bixiga 70, que faz uma combinação entre a música brasileira e latina com o afrobeat. A cantora Iria Braga retorna aos palcos curitibanos na companhia do Cariguá Trio e por fim, o percussionista Airto Moreira, radicado em Curitiba que tocou por anos com estrelas do jazz nos Estados Unidos como o trompetista Miles Davis. Airto se apresenta se apresenta ao lado da cantora Flora Purim.

Domingo (15), quem sobe ao palco na Praça do Athletico é a Orquestra de Harmônicas de Curitiba, conhecido por recriar clássicos nacionais e internacionais com base na gaita de boca. Depois é a vez do trio Mano a Mano. A programação segue com a paranaense Rubia Divino e sua black music. João Triska finaliza o dia na companhia da banda Manchete Bomb, com uma sonoridade samba-rock-rap.

Confira a programação completa do Curitiba Jazz Festival

Sábado (14)

coletiva da PM 9h30

Julião Boêmio – 11h

O Lendário Chucrobillyman – 13h

Bixiga 70 – 15h

Iria Braga & Cariguá Trio – 17h

Airto Moreira e Flora Purim – 19h

+Petróleo (DJs Marky e Eduardo Brechó)

Domingo (15)

Orquestra de Harmônicas de Curitiba – 11h

Mano a Mano Trio – 13h

Léa Freire – 15h

Rubia Divino – 17h

Machete Bomb & João Triska – 19h

+ Funk You (DJs Murillo Mongello e Schasko)