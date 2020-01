Crianças de seis a 11 anos de idade já podem ser inscritas para participar da colônia de férias do Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba. Com o tema “A volta ao mundo em 80 obras”, a colônia acontece entre os dias 28 e 31 de janeiro, das 14h às 17h30. Por dia, serão 60 vagas ao custo de R$ 50 cada. Para quem fechar o pacote semanal, o valor por criança passa para R$ 160.

De acordo com os organizadores, entre as atividades programadas estão dinâmicas interativas, contação de histórias, apresentações teatrais, brincadeiras e oficinas artísticas. Haverá, ainda, visita às exposições do museu, entre elas “Ásia: a terra, os homens, os deuses” e “África: mãe de todos nós e Sensível por natureza”, do projeto Artistas do Acervo.

Também serão visitadas as exposições “Mariana”, com fotografias de Christian Cravo sobre uma das maiores tragédias ambientais do Brasil, e “Bienal Internacional de Curitiba – Entremundos”, que apresenta o trabalho de 100 artistas de 40 países, distribuídos em dez salas e espaços do MON.

Teatro e atividades paralelas

Duas atividades da colônia de férias também terão ingressos vendidos à parte: o espetáculo teatral infantil “Baquetinhá” e a contação de histórias com a Fafá Conta. Para ambas, os ingressos custam R$ 10 e poderão ser adquiridos na bilheteria do Museu (por quem não está participando da Colônia).

A peça “Baquetinhá”, com uma hora de duração, tem como base as expressões culturais populares do Brasil, incluindo histórias, danças e canções dos povos indígenas, da população afro-brasileira e africanas. As sessões acontecem nos dias 22 e 29 de janeiro, às 15h30. Já a contação de histórias, no universo divertido da Fafá Conta, será nos dias 24 e 31, às 16h40.

Colônia de Férias do MON

Para crianças de 6 a 11 anos

60 vagas disponíveis por dia

R$ 50 por criança. Combo semanal de R$ 160 por criança.

Das 14h às 17h30.

Entre os dias 28 e 31 de janeiro.

Inscrições: a partir do dia 2 de janeiro, na bilheteria do MON

Informações pelo fone: 41 3350-4468