Neste mês de outubro, o Museu Egípcio & Rosacruz Tutankhamon de Curitiba reabriu as portas após permanecer fechado por sete meses por causa das orientações da pandemia do novo coronavírus. A reabertura acontece em mês comemorativo que o museu completa 30 anos apresentando ao público as histórias dos faraós e do cotidiano do povo egípcio.

O museu está recebendo visitantes de acordo com as orientações do decreto municipal nº 1350 da prefeitura, atendendo com capacidade máxima de 50 pessoas por hora de visitação. Todas as medidas de segurança sanitária para a proteção dos visitantes e colaboradores estão sendo tomadas, como uso obrigatório de máscaras, distanciamento de 1,8m entre cada visitante, uso de álcool em gel disponibilizado na portaria do espaço. Também fica proibido tocar nas peças, vitrines e outras superfícies do museu.

Serão vendidos lotes de até 50 ingressos por hora todos os dias. De terça a sexta-feira, a visitação abre das 8 ao meio-dia e das 13 às 17h30. Aos sábados, o museu é aberto das 10 às 17 horas. Aos domingos, funcionamento é das 13h30 às 17 horas e feriados, das 10 às 17 horas. Porém, excepcionalmente no dia 2 de novembro, próxima segunda-feira e feriado de Finados, o museu estará fechado.

30 anos de história

Foi no dia 17 de outubro de 1990 que a Ordem Rosacruz inaugurou o Museu Egípcio com réplicas doadas pelo artista plástico Eduardo D’Ávila Vilela. Com o tempo, novas peças passaram a fazer parte do acervo do museu, que chegou a receber, inclusive, uma múmia de uma egípcia com cerca de 2.700 anos.

Programação

Museu Egípcio e Rosacruz e Complexo Luxor (museu a céu aberto)

Atual Exposição: Akhet: o horizonte dos deuses

Entrada: R$ 10,00 inteira; R$ 5,00 meia (estudantes rosacruzes, crianças até 12 anos, idosos, estudantes, professores mediante documento comprobatório, doadores de sangue e pessoas com necessidades especiais).

Museu O Rei Menino de Ouro: Tutankhamon

Entrada: R$ 24,00 inteira; R$ 12,00 meia (estudantes rosacruzes, crianças até 12 anos, idosos, estudantes, professores mediante documento comprobatório, doadores de sangue e pessoas com necessidades especiais).

Para visitar todos os espaços culturais

R$ 34,00 inteira; R$ 17,00 meia (estudantes rosacruzes, crianças até 12 anos, idosos, estudantes, professores mediante documento comprobatório, doadores de sangue e pessoas com necessidades especiais).

* O acesso às instalações dos Museus será feito até meia hora antes do horário de fechamento.

** A venda de ingressos será realizada até 1 hora antes do horário de encerramento dos museus.

*** De acordo com o decreto municipal nº 1350, de sábado dia 10 de outubro de 2020, os espaços culturais da AMORC podem funcionar com capacidade máxima de 50 pessoas. Desse modo, serão disponibilizados 50 ingressos por hora para visitação contemplando o Museu Egípcio e Rosacruz, Complexo Luxor (museu a céu aberto) e museu O Rei Menino de Ouro: Tutankhamon juntos.