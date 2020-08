Os apaixonados por carros têm um compromisso neste final de semana com mais uma edição do Motor Show Celebration Live. Mas calma, não vai ter aglomerações, mas sim um show de atrações ao vivo, direto no canal www.youtube.com/omotorshow. As atrações serão transmitidas respeitando todas as recomendações de segurança sanitária da Organização Mundial da Saúde, das 14h às 22h, no sábado (1°) e domingo (2).

As atrações do maior parque de diversões a motor do Brasil serão entrevistas, debates, exposição virtual de veículos históricos e customizados, gastronomia, apresentação de projetos inéditos, shows, pit-stops solidários, sorteio e outras atrações. “Na quarentena, enquanto você fica em casa, curta com sua família nossa super programação”, afirma os organizadores.

“Desafiando-se sempre! A vida e seu imenso acervo de aprendizagem. E aqui vamos para mais um. Esteja conosco neste final de semana das 14h às 22h pelo nosso canal no Youtube”, afirmou Rafael Casagrande, um dos promotores do evento. Os shows serão das bandas Blues Honey, Memphis 50 Connection e Elvis Cover, com Rogério Cordoni.

A Associação Veículos Históricos está lançando campanha para arrecadação de doações junto ao público amante do universo a motor e do antigomobilismo nacional. A ação faz parte do Motor Show Celebration Live. O objetivo da campanha é poder arrecadar fundos para a continuidade das ações sociais da AVH, assim como também para a própria continuidade do projeto O Motor Show.

“Como todos já devem ter conhecimento, o setor de eventos está sendo fortemente castigado pela pandemia do coronavírus (covid-19). Nossa associação tem como finalidade, até o momento, de realizar as edições do Motor Show. Em virtude do cenário atual, estamos 100% parados e buscando alternativas de eventos. A edição online pelo nosso canal do You Tube já é um avanço neste sentido. Porém, necessitamos captar recursos de alguma forma, e depois de muito estudo, resolvemos soltar a campanha para arrecadação de fundos através de doações espontâneas junto ao público em geral”, acrescentou Casagrande.

As doações serão destinadas diretamente para a conta corrente da AVH. Para isso a campanha está usando a tecnologia pelo uso de QR CODE ou através de link de direcionamento https://pag.ae/7Weoytqb9 . Mais informações pelo site www.omotorshow.com.br.

Você pode assistir a programação nos dois dias nos links a seguir.

Programação Sábado 1/AGO –

Programação Domingo 2/AGO –

