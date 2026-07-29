Cinemateca exibe 4 clássicos de Scorsese grátis em Curitiba até domingo

A Cinemateca de Curitiba promove, entre esta quinta-feira (30) e domingo (2), a mostra de cinema gratuita “Nas Ruas da América“. A programação reúne quatro filmes fundamentais do início da carreira de Martin Scorsese, um dos diretores mais influentes da história do cinema mundial.

A seleção reúne obras marcadas pela violência, obsessão e busca por identidade. “A mostra é uma viagem ao momento em que um jovem cineasta começou a reinventar a linguagem cinematográfica. Nesses filmes já estão presentes os temas que acompanhariam toda a carreira de Scorsese”, destaca Edson Bueno, curador da Cinemateca de Curitiba.

Confira a programação da mostra de cinema em Curitiba

Sexy e Marginal (1972): Inspirado na vida da criminosa Bertha Thompson durante a Grande Depressão, o segundo longa-metragem da carreira de Scorsese aborda a trajetória de um grupo envolvido em roubos e sequestros. Exibição na quinta-feira (30), às 19h.

Inspirado na vida da criminosa Bertha Thompson durante a Grande Depressão, o segundo longa-metragem da carreira de Scorsese aborda a trajetória de um grupo envolvido em roubos e sequestros. Exibição na quinta-feira (30), às 19h. Caminhos Perigosos (1973): Obra que marcou a primeira parceria entre Martin Scorsese e o ator Robert De Niro. O drama retrata o cotidiano de dois amigos envolvidos com a máfia e dívidas no submundo de Nova York. Exibição na sexta-feira (31), às 19h.

Obra que marcou a primeira parceria entre Martin Scorsese e o ator Robert De Niro. O drama retrata o cotidiano de dois amigos envolvidos com a máfia e dívidas no submundo de Nova York. Exibição na sexta-feira (31), às 19h. O Touro Indomável (1980): Baseado na autobiografia do pugilista Jake LaMotta, o filme recebeu oito indicações ao Oscar e garantiu a estatueta de Melhor Ator a Robert De Niro. Exibição no sábado (1º), às 19h.

Baseado na autobiografia do pugilista Jake LaMotta, o filme recebeu oito indicações ao Oscar e garantiu a estatueta de Melhor Ator a Robert De Niro. Exibição no sábado (1º), às 19h. Depois de Horas (1985): Vencedor do prêmio de Melhor Diretor no Festival de Cannes, o longa acompanha a jornada surreal de um homem tentando voltar para casa durante a noite em Nova York. Exibição no domingo (2), às 18h.

Serviço

Mostra Martin Scorsese – Nas Ruas da América

Data: 30 de julho a 2 de agosto

30 de julho a 2 de agosto Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Pres. Carlos Cavalcanti, 1.174, São Francisco)

Cinemateca de Curitiba (Rua Pres. Carlos Cavalcanti, 1.174, São Francisco) Entrada: Gratuita