A cantora Mônica Salmaso traz a Curitiba no próximo dia 1º de dezembro, domingo, às 19h, no Centro de Eventos Sistema FIEP (SESI), o show de lançamento do CD Caipira, seu mais novo trabalho. O show da capital paranaense marca o encerramento da turnê nacional de dois anos da divulgação do 11º disco da cantora paulistana.

Em Caipira, a artista, considerada uma das maiores cantoras do Brasil, apresenta 14 músicas que nos levam em uma verdadeira viagem às origens da música brasileira. Um repertório selecionado a partir de uma pesquisa iniciada em 2003 e que, tocado de forma intimista, ressalta a alma caipira presente em todos nós. Dividem o palco com Mônica os músicos Neymar Dias (viola caipira), Lulinha Alencar (piano e acordeon), Teco Cardoso (flautas), Luca Raele (clarinete) e Ari Colares (percussão). “Esta é nossa família Caipira itinerante nesta turnê tão desejada”, declara a cantora.

Trata-se de um trabalho intimista que permitiu que Mônica interpretasse criações de compositores de diferentes gerações da música caipira. “Sou uma pessoa urbana, nascida e criada numa megalópole chamada São Paulo, mas sempre me encantei com a diversidade”, conta a artista. O disco gravado sob a direção musical da própria Mônica Salmaso e de Teco Cardoso, foi lançado em agosto de 2017, pela gravadora Biscoito Fino

“Esse é, então, o “meu disco caipira” com a minha leitura e de meus amigos que dele participam, com todo o respeito que eu tenho pelo Brasil mais profundo e pelas nossas qualidades criativas que beiram o infinito. Neste momento, é mais urgente do que nunca, respeitarmos o que somos e cuidarmos da gente”, conclui a cantora.

O show de Mônica Salmaso acontece neste domingo (1°), às 19h, no Centro de Eventos do Sistema FIEP (Sesi), que fica na Avenida Comendador Franco, 1341, Jardim Botânico. O estacionamento no local é gratuito. Os ingressos custam R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia) / R$ 50 (Vale Cultura) e podem ser adquiridos pelo site do DiskIngressos.

O disco Caipira está disponível em todas as plataformas digitais:

iTunes: http://apple.co/2uvFYWn

Spotify: http://spoti.fi/2hRx8vW

Apple Music: http://apple.co/2uvFYWn

Deezer: http://bit.ly/2vWCqgf

Google Play: http://bit.ly/2vXMCEf

Napster: http://bit.ly/2fzvVsN