Moacyr Franco, Michel Teló, Beatles e Shakespeare: o que fazer em Curitiba neste fim de semana

Curitiba terá um fim de semana com atrações para diferentes públicos, de shows de rock e música eletrônica a apresentações de MPB, sertanejo e música erudita. Entre os destaques estão a banda norte-americana Black Label Society, o cantor Tim Bernardes e a cantora Mahmundi, além do Festival Tempo Bom, que reúne Michel Teló, César Menotti & Fabiano e João Bosco & Vinícius no domingo (11).
A programação também inclui peças de teatro, espetáculos infantis, exposições e atividades gratuitas para aproveitar os dias de folga. Entre as opções estão a montagem de Sonho de uma Noite de Verão, da Trupe Ave Lola, a mostra sobre Nise da Silveira, oficinas para crianças e atrações culturais no Parque Jaime Lerner.
Confira, a seguir, as atrações culturais deste fim de semana:
Shows
Mahmundi
A cantora e compositora carioca apresenta seu estilo que flerta com música eletrônica, indie, lo-fi e poesia reflexiva.
Data: sábado (10), às 23h59;
Local: Camaleão Cultural (Rua São Francisco, 43, Centro);
Ingressos: venda via Sympla.
Black Label Society
A banda norte-americana de metal liderada por Zakk Wylde desembarca na cidade para uma apresentação repleta de riffs pesados.
Data: sábado (10), às 18h30;
Local: Tork n’ Roll;
Ingressos: venda via Fastix.
Tim Bernardes
Um dos grandes nomes da cena contemporânea encerra o ciclo de sua aclamada turnê solo na capital.
Data: sábado (10), às 20h;
Local: Teatro Guaíra;
Ingressos: venda via DiskIngressos.
Vozes da Primavera – Do Barroco ao Brasil
Apresentação gratuita ao ar livre com voz, piano e violoncelo em concerto com obras que atravessam séculos da história da música, sob comando da soprano Ana Spadoni acompanhada por Jessé Souza e Lucas Sampaio.
Data: sábado (10), às 12h;
Local: Jardim Botânico de Curitiba (próximo à estufa);
Entrada: gratuita.
25ª Punktoberfest
O festival comemora 25 anos reunindo atrações do underground paranaense. No sábado (10), apresentam-se as bandas Ambu, Capetassauras, Cães de Terminal, Destroy System e Rádio Cadáver. No domingo (11), o palco recebe Punkachaça, Euforia HC, Anti-Vírus, Riste e Ovos Presley.
Data: sábado (10), a partir das 18h, domingo (11), a partir das 15h;
Local: 92 Graus (Av. Manoel Ribas, 108, São Francisco);
Ingressos: venda no local.
Juliana Cortes – “Canciones que Unen”
A cantora curitibana estreia novo show ao lado dos músicos argentinos Edgardo Machain e Marcelo Stenta e da acordeonista Marina Camargo, apresentando versões bilíngues e em portunhol de obras de compositores curitibanos e argentinos.
Data: sábado (10) às 19h, e domingo (11), às 17h;
Local: Estúdio Brasil Nativo (Rua Almirante Gonçalves, 2116, Água Verde);
Entrada: gratuita mediante reserva via Sympla.
Moacyr Franco – “Seu Amor Ainda É Tudo”
Com sete décadas de carreira, o multiartista Moacyr Franco apresenta um show que reúne música, humor e memória afetiva, percorrendo marcantes momentos de sua trajetória com boleros, marchinhas e baladas românticas.
Data: domingo (11), às 20h:
Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão);
Ingressos: venda via Disk Ingressos e na bilheteria do Teatro Guaíra.
Beatles para Crianças – “Meu Primeiro Show de Rock”
O projeto criado em 2014 apresenta um espetáculo festivo com clássicos da banda inglesa que revolucionou a música a partir dos anos 1960, aliado a brincadeiras para o público infantil.
Data: domingo (11), às 15h;
Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão);
Ingressos: venda via DiskIngressos e na bilheteria do Teatro Guaíra.
Festival Tempo Bom
Os cantores Michel Teló, César Menotti & Fabiano e João Bosco & Vinícius dividem o mesmo palco em apresentação conjunta de mais de três horas, relembrando sucessos do sertanejo universitário lançados entre 2005 e 2015.
Data: domingo (11), a partir das 15h;
Local: Complexo Durival de Britto;
Ingressos: venda via Blueticket.
Peças e espetáculos
Viajando com as Histórias – Uma Conversa da Música com os Livros
Espetáculo cênico-musical da Camerata Antiqua de Curitiba, com regência de Mara Campos e direção cênica de Fátima Ortiz, que combina narrativa literária e repertório erudito para o público infantil.
Data: sábado (10), às 15h e 18h;
Local: Auditório Mário de Mari / Fiep (Av. Comendador Franco, 1341, Jardim Botânico);
Ingressos: gratuitos mediante reserva pelo Guia Curitiba.
Sonho de Uma Noite de Verão
A Trupe Ave Lola encena a clássica comédia de William Shakespeare, com direção de Ana Rosa Genari Tezza e trilha sonora executada ao vivo.
Data: sábado (10), às 15h e 20h, domingo (11), às 11h e 18h;
Local: Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha);
Ingressos: venda via DiskIngressos e na bilheteria do Teatro Guaíra.
(IN) FLUXO
Com dramaturgia de Amanda Leal e Mayra Fernandes, o espetáculo inspirado na obra de Hilda Hilst investiga temas como desejo, maternidade, envelhecimento, sexualidade e violência.
Data: sábado (10) e domingo (11), às 18h;
Local: Auditório Glauco Flores Sá de Brito (Miniauditório);
Entrada: gratuita com distribuição de ingressos uma hora antes na bilheteria do local.
Benjamin, O Rei Negro do Picadeiro
A montagem retrata a trajetória de Benjamin de Oliveira, importante artista circense brasileiro que atuou como palhaço, acrobata, ator e diretor. As sessões contam com intérprete de Libras.
Data: sábado (10), às 17h e 20h, domingo (11), às 11h e 18h;
Local: Teatro José Maria Santos;
Entrada: gratuita com distribuição de ingressos 30 minutos antes de cada sessão.
Feiras e exposições
Nise da Silveira, A Revolução pelo Afeto
Últimos dias da mostra que reúne mais de 150 obras e peças sobre o legado da médica psiquiatra Nise da Silveira e do Museu de Imagens do Inconsciente, em diálogo com nomes da vanguarda artística.
Data: sábado (10), das 10h às 20h, domingo (10), das 10h às 19h;
Local: CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280, Centro);
Entrada: gratuita.
Vestir o Olhar – 2ª Edição
Ocupação artística que promove o encontro entre arte e moda com obras expostas e oficinas temáticas para a família.
Data: sábado (10) e domingo (11), durante o funcionamento do shopping;
Local: Átrio do Piso L1 do Pátio Batel;
Ingressos: visitação gratuita à mostra; oficinas a R$ 45 com inscrições pelo aplicativo do shopping.
ExpoÍndia
Feira internacional no pavilhão do parque, reunindo gastronomia, artesanato e atrações culturais da Índia, Coreia do Sul e outros países. Local terá apresentações típicas e experiências.
Horário: sábado (10), das 13h30 às 22h, e domingo (11), 13h30 às 20h. Até dia 12 de outubro;
Local: Parque Barigui;
Ingressos: venda pelo Sympla ou na bilheteria no local.
Feriado no Parque Jaime Lerner
Programação com apresentações de dança no projeto Ópera em Movimento e atrações musicais na Rua da Música, além de camarins de pintura, perna de pau e oficinas infantis.
Data: sábado (10), a partir das 10h, domingo (11), das 10h às 17h30;
Local: Parque Jaime Lerner / Ópera de Arame (Rua João Gava, 970, Abranches).
Ingressos: venda via DiskIngressos.
Contação de Histórias com o Coletivo Marianas
Encontro com a autora e ilustradora Jô Bibas para contação do livro infantil “Amélia e Bartolomeu”.
Data: sábado (10), das 10h às 11h;
Local: Biblioteca Pública do Paraná (Seção Infantil);
Entrada: gratuita.
Oficina de Desenho: Pássaros ao Meu Redor!
Atividade prática de princípios básicos do desenho para crianças a partir de 7 anos, ministrada pela artista visual Clara Viana.
Data: sábado (10), às 14h;
Local: Gibiteca de Curitiba (Rua São Francisco, 326);
Entrada: gratuita.
Pequenos Mestres no ParkShoppingBarigüi
Circuito de oficinas gratuitas de arte e exploração sensorial inspiradas em trabalhos de Leonardo da Vinci, Van Gogh, Michelangelo, Monet, Mozart e na escola Bauhaus.
Data: sábado (10) e domingo (11), das 12h às 20h;
Local: piso L1 do ParkShoppingBarigüi;
Entrada: gratuita mediante agendamento presencial no local.