Qual serão os nomes mais comuns no futuro? José, por exemplo, era o nome mais popular do Brasil até o final dos anos 90, quando começou a perder força para João, Lucas, Gabriel. Entre as mulheres, Maria sempre esteve presente. E segue a tendência, principalmente nos nomes compostos como Maria Luíza e Maria Eduarda.

Mas se focarmos só em Curitiba, como será a chamada de uma aula nos colégios daqui alguns anos? A Tribuna levantou os nomes mais batizados no Instituto de Registro Civil de Pessoas Naturais do Paraná.

O campeão de 2019 na capital segue na liderança em 2020 entre os meninos: Miguel. Só no ano passado, nasceram 194 Migueis e mais 42 de janeiro a maio. Arthur e Pedro Henrique vêm logo atrás. Alice e Helena dominam entre as mulheres nos últimos anos, com Maria Luiza na terceira posição.

Na comparação de Curitiba com o Brasil, temos algumas diferenças. O nome Enzo Gabriel, o segundo colocado geral no país, não aparece entre os 30 primeiros nomes mais escolhidos neste ano. Em 2019, Enzo Gabriel até aparece na capital paranaense, mas apenas na 16.ª posição. No Brasil, o nome mais comum em 2020 foi João Miguel e Maria Eduarda.

Abaixo, a lista dos nomes mais batizados em Curitiba e no Brasil.

Nomes mais registrados em Curitiba até maio de 2020

1 – MIGUEL 42 registros

2 – ARTHUR 36 registros

3 – ALICE 33 registros

4 – PEDRO HENRIQUE 32 registros

5 – DAVI 31 registros

6 – MARIA LUIZA 30 registros

7 – GABRIEL 29 registros

8 – HELENA 28 registros

9 – MARIA EDUARDA 26 registros

10 – THEO 26 registros

11 – LAURA 25 registros

12 – BERNARDO 23 registros

13 – PEDRO 22 registros

14 – BENÍCIO 21 registros

15 – GAEL 21 registros

16 – JOÃO PEDRO 21 registros

17 – MARIA JULIA 20 registros

18 – LEONARDO 20 registros

19 – LORENZO 20 registros

20 – MANUELA 20 registros

21 – NÍCOLAS 20 registros

22 – HELOÍSA 20 registros

23 – MARIA CLARA 19 registros

24 – SAMUEL – 19 registros

25 – SOPHIA 19 registros

26 – LÍVIA 19 registros

27 – EDUARDO 19 registros

28 – JULIA 19 registros

29 – VALENTINA 19 registros

30 – HEITOR 18 registros

Nomes mais registrados em Curitiba em 2019

1 – MIGUEL 194 registros

2 – HELENA 183 registros

3 – ALICE 175 registros

4 – ARTHUR 166 registros

5 – PEDRO HENRIQUE 154

6 – LAURA 143 registros

7 – BERNARDO 120 registros

8 – DAVI 110 registros

9 – MARIA EDUARDA 109

10 – MARIA CLARA 109

11 – JULIA 104 registros

12 – GABRIEL 99 registros

13 – THEO 99 registros

14 – HEITOR 96 registros

15 – MARIA LUÍZA 94 registros

16 – ENZO GABRIEL 90 registros

17 – VALENTINA 87 registros

18 – MANUELA 86 registros

19 – LÍVIA 84 registros

20 – LORENZO 83 registros

