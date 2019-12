O cantor Michael Bublé confirmou Curitiba como uma das cinco cidades da América do Sul a receberem a turnê “An Evening With Michael Bublé” em 2020. A apresentação na capital paranaense será no dia 23 de outubro na Arena da Baixada, estádio do Athletico Paranaense. Informações sobre os ingressos serão divulgadas no próximo dia 18, quando começam as vendas.

Os outros shows do Brasil serão em São Paulo, no dia 25 de outubro, no Allianz Parque e no Rio de Janeiro, em 28 de outubro, na Jeunesse Arena. Na América do Sul o cantor se apresenta ainda no Chile em 12 de outubro e em Buenos Aires no dia 17 do mesmo mês.

Os ingressos para o show de Curitiba estarão à venda na quarta-feira (18) pelo site www.livepass.com.br.

Michael Steven Bublé é um cantor, compositor, ator e produtor com nacionalidade canadense-italiano. Seu álbum de estreia foi lançado em 2003 e alcançou o Top 10 no Canadá, Reino Unido e Austrália. Lançou dez discos, sendo o mais recente o intitulado Love. Ganhou vários prêmios Grammy e já vendeu, ao longo da carreira, 60 milhões de cópias.

Relembre um de seus principais sucessos!