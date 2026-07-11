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O que fazer em Curitiba no fim de semana? Matuê sacode Curitiba em festival

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 11/07/26 11h10
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Imagem mostra o rapper Matuê no palco.
Foto: Divulgação/Globo/Fábio Rocha

A agenda cultural de Curitiba para o fim de semana e os próximos dias reúne grandes festivais de música, celebrações de imigração, rock e espetáculos tradicionais de teatro e dança. O principal destaque fica por conta do Festival Ginga Curitiba, que traz o fenômeno do trap Matuê para agitar o público em um evento que une arte e as transmissões oficiais dos jogos da Copa do Mundo 2026.

Grandes Festivais e Festas

  • Festival Ginga Curitiba
    • Atrações: Matuê, Tília e DJ Flem.
    • Data/Horário: Sábado (11/07) a partir das 16h.
    • Local: Complexo Durival de Britto e Silva.
    • Ingressos: Vendas online pelo Sympla.
  • 34º Imin Matsuri
    • Atrações: Celebração dos 118 anos da imigração japonesa e os 80 anos do Nikkei Curitiba com mais de 80 pratos típicos, apresentações de Taiko, danças tradicionais, artes marciais e concurso de cosplay.
    • Data/Horário: Sábado (11/07) das 10h às 20h e domingo (12/07) das 10h às 18h.
    • Local: Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui).
  • World Rock Day Curitiba
    • Atrações: Motorocker, Milk’n Blues, Hillbilly Rawhide, Candy Man Club e Lenhadores da Antártida em 13 horas de shows. O local conta com praça de alimentação, fábrica itinerante de chope, corrida de cavalos e espaço pet friendly.
    • Data/Horário: Sábado (11/07) das 10h às 23h.
    • Local: Arena Jockey Eventos.
    • Ingressos: Entrada gratuita, com retirada antecipada online.
    • O que é: Um espetáculo inédito que une a música sinfônica ao drama do teatro musical, contando com projeções imersivas e trilha sonora tocada inteiramente ao vivo por mais de 120 artistas no palco.
    • Artistas: Apresentação da Orquestra Sinfônica de Curitiba sob a regência do Maestro Carlos Domingues, com participação do coro Tessitura Plena Singers e solistas convidados.
    • Data e Horário: 17 de julho de 2026, às 20h30 (os portões abrem às 19h30).
    • Local: Teatro Ópera de Arame (Rua João Gava, 920 – Abranches, Curitiba – PR).
    • Ingressos: À venda de forma online pela plataforma DiskIngressos. Há uma promoção especial que garante 20% de desconto para compras a partir de 3 ingressos.
  • Tributo Sinfônico: Les Misérables – On Stage
  • Um espetáculo inédito que une a música sinfônica ao drama do teatro musical, contando com projeções imersivas e trilha sonora tocada inteiramente ao vivo por mais de 120 artistas no palco.
  • Artistas: Apresentação da Orquestra Sinfônica de Curitiba sob a regência do Maestro Carlos Domingues, com participação do coro Tessitura Plena Singers e solistas convidados.
  • Data e Horário: 17 de julho de 2026, às 20h30 (os portões abrem às 19h30).
  • Local: Teatro Ópera de Arame (Rua João Gava, 920 – Abranches, Curitiba – PR).
  • Ingressos: À venda de forma online pela plataforma DiskIngressos. Há uma promoção especial que garante 20% de desconto para compras a partir de 3 ingressos.

Teatro, Dança e Concertos

  • 64º Festival Folclórico e de Etnias do Paraná
    • Atrações: Grupos folclóricos locais apresentando espetáculos ricos em dança, canto e figurinos típicos.
    • Data/Horário: Sábado (11/07) às 20h e domingo (12/07) às 19h.
    • Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão).
    • Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia).
  • Concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná
    • Atrações: Apresentação clássica especial de domingo.
    • Data/Horário: Domingo (12/07) das 10h30 às 12h.
    • Local: Teatro Guaíra.
  • Concerto da Orquestra Infantojuvenil Alegro
    • Atrações: Apresentação especial realizada pela Associação Musical Alegro em parceria com a Universidade Positivo (UP), demonstrando o modelo de formação musical que prepara a futura Orquestra Jovem do Paraná.
    • Data/Horário: Domingo (12/07) às 17h.
    • Local: Teatro UP Experience.
  • Festival Espetacular de Teatro de Bonecos
    • Atrações: Abertura oficial do festival de bonecos da cidade com espetáculos e performances voltados para toda a família.
    • Data: Inicia no domingo (12/07).
    • Local: Diferentes espaços culturais da cidade.
    • Ingressos: Entrada gratuita.
  • Festival Cena Hum – Mundo Melhor
    • Atrações: Encerramento da mostra artística e teatral.
    • Data/Horário: Sábado (11/07) até as 20h.
    • Local: Centro Cultural Teatro Guaíra.

Vida Noturna e Shows em Clubes

  • Encontro de Lendas Nacional
    • Atrações: Noite inteiramente dedicada ao rock clássico nacional e tributos pesados.
    • Data/Horário: Sábado (11/07) das 21h às 01h.
    • Local: Tork n’ Roll.
  • Dia do Rock no Crossroads
    • Atrações: Evento comemorativo estendido com 11 bandas no palco variando entre grunge, rock alternativo, metal e eletrônica.
    • Data: Sábado (11/07).
    • Local: Bar Crossroads.
  • Festa do Dia Mundial do Rock no Sheridan’s
    • Atrações: Shows de Lely Quinn Band (20h30), cantando clássicos de AC/DC, Guns N’ Roses e Evanescence, e banda Backstage (23h), com repertório dedicado ao hard rock de Queen, Aerosmith e Bon Jovi.
    • Data/Horário: Sábado (11/07) a partir das 20h30.
    • Local: Sheridan’s Irish Pub (Rua Bispo Dom José, 2295 – Batel).
    • Informações e reservas: (41) 99759-6000.

Atividades em Família e Crianças

  • Circuito Dança Curitiba
    • Atrações: Etapas e apresentações de rua e em palcos abertos promovidas pela prefeitura.
    • Data: Sábado (11/07).
  • Programação Especial de Férias nos Shoppings
    • Atrações: Oficinas manuais gratuitas da Superlegal, feiras de livros educativos e o espaço interativo Kids Park.
    • Local: Diversos shoppings da cidade, incluindo o Shopping Curitiba.
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