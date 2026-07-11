O que fazer em Curitiba no fim de semana? Matuê sacode Curitiba em festival

A agenda cultural de Curitiba para o fim de semana e os próximos dias reúne grandes festivais de música, celebrações de imigração, rock e espetáculos tradicionais de teatro e dança. O principal destaque fica por conta do Festival Ginga Curitiba, que traz o fenômeno do trap Matuê para agitar o público em um evento que une arte e as transmissões oficiais dos jogos da Copa do Mundo 2026.

Grandes Festivais e Festas

Festival Ginga Curitiba Atrações: Matuê, Tília e DJ Flem. Data/Horário: Sábado (11/07) a partir das 16h. Local: Complexo Durival de Britto e Silva. Ingressos: Vendas online pelo Sympla.

34º Imin Matsuri Atrações: Celebração dos 118 anos da imigração japonesa e os 80 anos do Nikkei Curitiba com mais de 80 pratos típicos, apresentações de Taiko, danças tradicionais, artes marciais e concurso de cosplay. Data/Horário: Sábado (11/07) das 10h às 20h e domingo (12/07) das 10h às 18h. Local: Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui).

World Rock Day Curitiba Atrações: Motorocker, Milk’n Blues, Hillbilly Rawhide, Candy Man Club e Lenhadores da Antártida em 13 horas de shows. O local conta com praça de alimentação, fábrica itinerante de chope, corrida de cavalos e espaço pet friendly. Data/Horário: Sábado (11/07) das 10h às 23h. Local: Arena Jockey Eventos. Ingressos: Entrada gratuita, com retirada antecipada online. O que é: Um espetáculo inédito que une a música sinfônica ao drama do teatro musical, contando com projeções imersivas e trilha sonora tocada inteiramente ao vivo por mais de 120 artistas no palco. Artistas: Apresentação da Orquestra Sinfônica de Curitiba sob a regência do Maestro Carlos Domingues, com participação do coro Tessitura Plena Singers e solistas convidados. Data e Horário: 17 de julho de 2026, às 20h30 (os portões abrem às 19h30). Local: Teatro Ópera de Arame (Rua João Gava, 920 – Abranches, Curitiba – PR). Ingressos: À venda de forma online pela plataforma DiskIngressos. Há uma promoção especial que garante 20% de desconto para compras a partir de 3 ingressos.

Tributo Sinfônico: Les Misérables – On Stage

Um espetáculo inédito que une a música sinfônica ao drama do teatro musical, contando com projeções imersivas e trilha sonora tocada inteiramente ao vivo por mais de 120 artistas no palco.

Artistas: Apresentação da Orquestra Sinfônica de Curitiba sob a regência do Maestro Carlos Domingues, com participação do coro Tessitura Plena Singers e solistas convidados.

Apresentação da Orquestra Sinfônica de Curitiba sob a regência do Maestro Carlos Domingues, com participação do coro Tessitura Plena Singers e solistas convidados. Data e Horário: 17 de julho de 2026, às 20h30 (os portões abrem às 19h30).

17 de julho de 2026, às 20h30 (os portões abrem às 19h30). Local: Teatro Ópera de Arame (Rua João Gava, 920 – Abranches, Curitiba – PR).

Teatro Ópera de Arame (Rua João Gava, 920 – Abranches, Curitiba – PR). Ingressos: À venda de forma online pela plataforma DiskIngressos. Há uma promoção especial que garante 20% de desconto para compras a partir de 3 ingressos.

Teatro, Dança e Concertos

64º Festival Folclórico e de Etnias do Paraná Atrações: Grupos folclóricos locais apresentando espetáculos ricos em dança, canto e figurinos típicos. Data/Horário: Sábado (11/07) às 20h e domingo (12/07) às 19h. Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão). Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia).

Concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná Atrações: Apresentação clássica especial de domingo. Data/Horário: Domingo (12/07) das 10h30 às 12h. Local: Teatro Guaíra.

Concerto da Orquestra Infantojuvenil Alegro Atrações: Apresentação especial realizada pela Associação Musical Alegro em parceria com a Universidade Positivo (UP), demonstrando o modelo de formação musical que prepara a futura Orquestra Jovem do Paraná. Data/Horário: Domingo (12/07) às 17h. Local: Teatro UP Experience.

Festival Espetacular de Teatro de Bonecos Atrações: Abertura oficial do festival de bonecos da cidade com espetáculos e performances voltados para toda a família. Data: Inicia no domingo (12/07). Local: Diferentes espaços culturais da cidade. Ingressos: Entrada gratuita.

Festival Cena Hum – Mundo Melhor Atrações: Encerramento da mostra artística e teatral. Data/Horário: Sábado (11/07) até as 20h. Local: Centro Cultural Teatro Guaíra.



Vida Noturna e Shows em Clubes

Encontro de Lendas Nacional Atrações: Noite inteiramente dedicada ao rock clássico nacional e tributos pesados. Data/Horário: Sábado (11/07) das 21h às 01h. Local: Tork n’ Roll.

Dia do Rock no Crossroads Atrações: Evento comemorativo estendido com 11 bandas no palco variando entre grunge, rock alternativo, metal e eletrônica. Data: Sábado (11/07). Local: Bar Crossroads.

Festa do Dia Mundial do Rock no Sheridan’s Atrações: Shows de Lely Quinn Band (20h30), cantando clássicos de AC/DC, Guns N’ Roses e Evanescence, e banda Backstage (23h), com repertório dedicado ao hard rock de Queen, Aerosmith e Bon Jovi. Data/Horário: Sábado (11/07) a partir das 20h30. Local: Sheridan’s Irish Pub (Rua Bispo Dom José, 2295 – Batel). Informações e reservas: (41) 99759-6000.



Atividades em Família e Crianças

Circuito Dança Curitiba Atrações: Etapas e apresentações de rua e em palcos abertos promovidas pela prefeitura. Data: Sábado (11/07).

Programação Especial de Férias nos Shoppings Atrações: Oficinas manuais gratuitas da Superlegal, feiras de livros educativos e o espaço interativo Kids Park. Local: Diversos shoppings da cidade, incluindo o Shopping Curitiba.

