O que fazer em Curitiba no fim de semana? Matuê sacode Curitiba em festival

A agenda cultural de Curitiba para o fim de semana e os próximos dias reúne grandes festivais de música, celebrações de imigração, rock e espetáculos tradicionais de teatro e dança. O principal destaque fica por conta do Festival Ginga Curitiba, que traz o fenômeno do trap Matuê para agitar o público em um evento que une arte e as transmissões oficiais dos jogos da Copa do Mundo 2026.
Grandes Festivais e Festas
- Festival Ginga Curitiba
- Atrações: Matuê, Tília e DJ Flem.
- Data/Horário: Sábado (11/07) a partir das 16h.
- Local: Complexo Durival de Britto e Silva.
- Ingressos: Vendas online pelo Sympla.
- 34º Imin Matsuri
- Atrações: Celebração dos 118 anos da imigração japonesa e os 80 anos do Nikkei Curitiba com mais de 80 pratos típicos, apresentações de Taiko, danças tradicionais, artes marciais e concurso de cosplay.
- Data/Horário: Sábado (11/07) das 10h às 20h e domingo (12/07) das 10h às 18h.
- Local: Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui).
- World Rock Day Curitiba
- Atrações: Motorocker, Milk’n Blues, Hillbilly Rawhide, Candy Man Club e Lenhadores da Antártida em 13 horas de shows. O local conta com praça de alimentação, fábrica itinerante de chope, corrida de cavalos e espaço pet friendly.
- Data/Horário: Sábado (11/07) das 10h às 23h.
- Local: Arena Jockey Eventos.
- Ingressos: Entrada gratuita, com retirada antecipada online.
- O que é: Um espetáculo inédito que une a música sinfônica ao drama do teatro musical, contando com projeções imersivas e trilha sonora tocada inteiramente ao vivo por mais de 120 artistas no palco.
- Artistas: Apresentação da Orquestra Sinfônica de Curitiba sob a regência do Maestro Carlos Domingues, com participação do coro Tessitura Plena Singers e solistas convidados.
- Data e Horário: 17 de julho de 2026, às 20h30 (os portões abrem às 19h30).
- Local: Teatro Ópera de Arame (Rua João Gava, 920 – Abranches, Curitiba – PR).
- Ingressos: À venda de forma online pela plataforma DiskIngressos. Há uma promoção especial que garante 20% de desconto para compras a partir de 3 ingressos.
- Tributo Sinfônico: Les Misérables – On Stage
- Um espetáculo inédito que une a música sinfônica ao drama do teatro musical, contando com projeções imersivas e trilha sonora tocada inteiramente ao vivo por mais de 120 artistas no palco.
- Artistas: Apresentação da Orquestra Sinfônica de Curitiba sob a regência do Maestro Carlos Domingues, com participação do coro Tessitura Plena Singers e solistas convidados.
- Data e Horário: 17 de julho de 2026, às 20h30 (os portões abrem às 19h30).
- Local: Teatro Ópera de Arame (Rua João Gava, 920 – Abranches, Curitiba – PR).
- Ingressos: À venda de forma online pela plataforma DiskIngressos. Há uma promoção especial que garante 20% de desconto para compras a partir de 3 ingressos.
Teatro, Dança e Concertos
- 64º Festival Folclórico e de Etnias do Paraná
- Atrações: Grupos folclóricos locais apresentando espetáculos ricos em dança, canto e figurinos típicos.
- Data/Horário: Sábado (11/07) às 20h e domingo (12/07) às 19h.
- Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão).
- Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia).
- Concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná
- Atrações: Apresentação clássica especial de domingo.
- Data/Horário: Domingo (12/07) das 10h30 às 12h.
- Local: Teatro Guaíra.
- Concerto da Orquestra Infantojuvenil Alegro
- Atrações: Apresentação especial realizada pela Associação Musical Alegro em parceria com a Universidade Positivo (UP), demonstrando o modelo de formação musical que prepara a futura Orquestra Jovem do Paraná.
- Data/Horário: Domingo (12/07) às 17h.
- Local: Teatro UP Experience.
- Festival Espetacular de Teatro de Bonecos
- Atrações: Abertura oficial do festival de bonecos da cidade com espetáculos e performances voltados para toda a família.
- Data: Inicia no domingo (12/07).
- Local: Diferentes espaços culturais da cidade.
- Ingressos: Entrada gratuita.
- Festival Cena Hum – Mundo Melhor
- Atrações: Encerramento da mostra artística e teatral.
- Data/Horário: Sábado (11/07) até as 20h.
- Local: Centro Cultural Teatro Guaíra.
Vida Noturna e Shows em Clubes
- Encontro de Lendas Nacional
- Atrações: Noite inteiramente dedicada ao rock clássico nacional e tributos pesados.
- Data/Horário: Sábado (11/07) das 21h às 01h.
- Local: Tork n’ Roll.
- Dia do Rock no Crossroads
- Atrações: Evento comemorativo estendido com 11 bandas no palco variando entre grunge, rock alternativo, metal e eletrônica.
- Data: Sábado (11/07).
- Local: Bar Crossroads.
- Festa do Dia Mundial do Rock no Sheridan’s
- Atrações: Shows de Lely Quinn Band (20h30), cantando clássicos de AC/DC, Guns N’ Roses e Evanescence, e banda Backstage (23h), com repertório dedicado ao hard rock de Queen, Aerosmith e Bon Jovi.
- Data/Horário: Sábado (11/07) a partir das 20h30.
- Local: Sheridan’s Irish Pub (Rua Bispo Dom José, 2295 – Batel).
- Informações e reservas: (41) 99759-6000.
Atividades em Família e Crianças
- Circuito Dança Curitiba
- Atrações: Etapas e apresentações de rua e em palcos abertos promovidas pela prefeitura.
- Data: Sábado (11/07).
- Programação Especial de Férias nos Shoppings
- Atrações: Oficinas manuais gratuitas da Superlegal, feiras de livros educativos e o espaço interativo Kids Park.
- Local: Diversos shoppings da cidade, incluindo o Shopping Curitiba.