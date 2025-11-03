Marina Ruy Barbosa surpreende em papel de Suzane von Richthofen na série “Tremembé”

Conhecida por interpretar mocinhas em novelas da Globo, a atriz Marina Ruy Barbosa dá uma guinada na carreira ao viver Suzane von Richthofen na série “Tremembé”, recém-lançada no Prime Video. A produção, que chegou à plataforma no final de outubro, já está gerando burburinho nas redes sociais e entre os críticos especializados.

A série se inspira nos livros-reportagens do jornalista Ullisses Campbell e retrata a rotina de detentos famosos no presídio de Tremembé, interior de São Paulo. Marina, que construiu sua carreira interpretando personagens doces e românticos, agora mostra seu lado versátil ao encarnar uma das criminosas mais conhecidas do Brasil.

Para compor a personagem, a atriz mergulhou em materiais de investigação, analisou fotografias e estudou a famosa entrevista que Suzane concedeu ao Fantástico, da Rede Globo. O resultado tem impressionado o público, com muitos fãs considerando sua performance “perfeita” para o papel.

Em entrevistas recentes, Marina descreveu sua personagem como “fria, calculista e manipuladora” e “extremamente estrategista”. A transformação física também chamou atenção, com a atriz abandonando os cabelos ruivos que são sua marca registrada para adotar o visual loiro característico de Suzane.

A repercussão da série não se limita apenas à atuação. Durante evento de lançamento, Marina causou frisson ao aparecer com um look avaliado em quase R$ 70 mil, amplamente comentado nas redes sociais e em portais de entretenimento como o Gshow.

“Tremembé” chega em um momento de grande interesse do público por produções baseadas em crimes reais, tendência que tem dominado plataformas de streaming nos últimos anos. A série promete trazer à tona detalhes pouco conhecidos sobre o cotidiano prisional de figuras que estamparam manchetes policiais no país.

Especialistas em televisão apontam que este pode ser um ponto de virada na carreira de Marina, demonstrando sua capacidade de transitar entre diferentes gêneros e complexidades de personagens. Para os fãs da atriz, é uma oportunidade de vê-la em uma faceta completamente nova e desafiadora.

A produção nacional tem sido destaque nos catálogos de novidades do Prime Video e deve permanecer entre os títulos mais assistidos da plataforma nas próximas semanas, impulsionada tanto pela curiosidade sobre o caso quanto pela transformação da atriz.

