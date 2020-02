Após dois anos, o ator e comediante Marco Luque volta a Curitiba e trazo espetáculo inédito “Todos por Um”, que reúne stand up e improviso com seus personagens mais marcantes e carismáticos. A apresentação acontece no próximo dia 14 de março, no Teatro Positivo.

Reunindo toda a experiência como ator, humorista, dublador e apresentador, Luque mostrará ao público paranaense várias surpresas e improvisos no show que mistura stand up e personagens populares na tevê e no YouTube. Em “Todos Por Um”, Luque conta as façanhas de Jackson Faive, o motoboy paulistano mais famoso do Brasil, que traz seu preciso relato sobre a difícil convivência entre motos e carros nas Metrópoles; Silas Simplesmente, um taxista com visual anos 70 que incrementa seu veículo para agradar aos diferentes clientes; Mustafáry, um vegetariano irônico e controverso, que prega a sustentabilidade do planeta, diz amar a natureza e os animais (especialmente o Serumaninho, cachorro que encontrou na praia); Ed Nerd, um nerd que sofreu bullying na escola, deu a volta por cima e quer se vingar de todos os colegas do 3ºB; e Mary Help, a diarista Maria do Socorro, repaginada e engraçadíssima.

Além dos personagens, Luque exibe números de mágica, dança e canto, que mostram outras peculiaridades do artista. Recursos tecnológicos de audiovisual também foram introduzidos, surpreendendo os espectadores. O espetáculo tem 80 minutos de duração e conta com texto totalmente novo, escrito por Luque e Guilherme Rocha. A direção também é de Marco Luque.

Os ingressos já estão à venda e tem preços que variam de R$60,00 (meia-entrada) a R$240,00 (inteira), de acordo com o setor escolhido. Mais informações sobre ingressos podem ser obtidas pelo telefone (41) 33150808 ou no site do Disk Ingressos. O Teatro Positivo fica na Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300, no bairro Campo Comprido, e o show começa às 21h15. A classificação etária é Livre.