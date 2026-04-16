Mantras, música e meditação: dupla retorna ao Brasil 10 anos depois

O duo internacional Deva Premal & Miten retorna ao Brasil após mais de dez anos com turnê de música meditativa e mantras. Em Curitiba, a apresentação acontece no dia 30 de abril de 2026, no Teatro Positivo, com ingressos a partir de R$ 115.

Quem são Deva Premal & Miten?

Deva Premal & Miten formam um duo de música espiritual reconhecido mundialmente. Ela nasceu na Alemanha e cresceu cantando mantras sânscritos desde criança. Ele é britânico, ex-roqueiro dos anos 1970 que descobriu a música meditativa na Índia. Juntos há mais de 35 anos, já venderam mais de 2 milhões de álbuns e se apresentaram em mais de 50 países. Foram indicados ao Grammy de Melhor Álbum New Age em 2020.

O que é a música New Age que eles tocam?

A música New Age mistura sons contemporâneos com elementos espirituais e meditativos. No caso do duo, eles utilizam mantras sânscritos — cânticos sagrados da tradição védica indiana — combinados com melodias modernas. O objetivo é criar uma experiência sonora que promova meditação, relaxamento e conexão espiritual. Os mantras são considerados vibrações que harmonizam a energia do corpo e da mente.

Como são os concertos do duo?

As apresentações são descritas como experiências de meditação coletiva. O público não apenas assiste, mas participa cantando os mantras junto com os artistas. A atmosfera é de contemplação e harmonia, com momentos de silêncio e canto compartilhado. Os músicos afirmam que seus concertos são encontros de oração em forma de som, criando uma comunhão entre palco e plateia. A turnê conta também com Joby Baker no baixo e teclados e Lady Phyl nos vocais e percussão.

Onde e quando acontecem as apresentações no Brasil?

A turnê passa por cinco cidades brasileiras em abril e maio de 2026. No Rio de Janeiro, o show é dia 26 de abril no Vivo Rio. Em Porto Alegre, dia 28 de abril no Salão de Atos da PUC. Curitiba recebe o duo dia 30 de abril no Teatro Positivo. Florianópolis tem apresentação dia 2 de maio no Stage Music Park. A turnê encerra dia 5 de maio em São Paulo, no Espaço Unimed.

Quanto custam os ingressos em Curitiba?

Os ingressos para a apresentação no Teatro Positivo variam de R$ 115 a R$ 480, dependendo do setor e da modalidade escolhidos. As vendas são feitas pelo site Disk Ingressos. A abertura da casa está prevista para as 18h e o concerto começa às 20h. O teatro fica na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300.