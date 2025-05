Maior feira de moda Plus Size do Paraná ocorre neste domingo, em Curitiba

A maior feira de moda Plus Size do Paraná chega à sua 6ªa edição consolidada como referência em representatividade e inclusão no universo da moda. A Fat Fair Curitiba nasceu da necessidade de ampliar o acesso à moda para pessoas gordas no estado, onde ainda são poucas as lojas capazes de atender essa demanda crescente. Mais do que uma vitrine de tendências, a feira é um espaço de acolhimento, pertencimento e celebração da diversidade de corpos.

Com mais de 25 marcas confirmadas de todo o Brasil, a feira reunirá propostas variadas que vão da moda feminina e masculina à moda íntima, fitness, casual, balada e acessórios.

O evento, que já se tornou um marco no calendário da moda inclusiva, espera receber cerca de 2.000 visitantes nesta edição, todos em busca de peças que expressem seu estilo, identidade e autoestima.

A Fat Fair é organizada influencer de Curitiba Carol Lippmann. Em 2016 ela ganhou destaque aqui na Tribuna

Atrações, músicas, food trucks e muito mais!

Além das compras, o público poderá aproveitar um dia inteiro de atrações especiais, música, food trucks e um ambiente pensado para proporcionar conforto e boas conversas. A Fat Fair é também um convite ao diálogo sobre autoestima, sororidade e inclusão, promovendo reflexões importantes sobre o mercado e o papel da moda na construção de uma sociedade mais diversa e justa.

A 6ª edição da Fat Fair Curitiba promete ser, mais uma vez, um encontro potente de

pessoas, ideias e estilos — reafirmando que moda é para todos os corpos.

6ª FAT FAIR CURITIBA

DATA: 18 de maio de 2025

LOCAL: Clube dos Subtenentes e Sargentos (Rua Comendador Fontana, 57 – Centro Cívico)

HORÁRIO: Das 10h às 19h

ENTRADA GRATUITA

Organização: Carolina Lippmann (41) 99983-3695 e Stephanie Cabral (41) 99638-6543

Veja mais no instagram oficial da Fat Fair.