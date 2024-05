Curitiba recebe no dia 26 de maio a quarta edição da maior feira de moda plus size do Paraná. A 4º Fat Fair chega para atender uma demanda que está crescendo cada vez mais nos últimos anos, não só nas tendências de moda, mas como meio de suprir necessidade por vestimentas, sensação de pertencimento e bem estar de quem, devido a inúmeros fatores, por muito tempo não se sentiu representado nas feiras de moda do país.

Idealizadora da Fat Fair, a influencer Carolina Lippmann conta que no Paraná, o acesso à moda plus size ainda é muito limitado, com poucas lojas capazes de atender ao público, sendo que a maioria delas é online. “Por isso, a Fat Fair veio para facilitar esse acesso e dar opções ao consumidor de moda plus, trazendo mais de 25 marcas de todo Brasil, com as mais diversas propostas. Teremos marcas e estilos para todas as ocasiões: moda íntima, casual, fitness, festa e até acessórios, para atender um público estimado em 1.200 pessoas, que estarão ali representando uma parcela muito maior das pessoas que anseiam por moda inclusiva e seu significado”, disse a idealizada da Fat Fair para a Tribuna do Paraná.

Mais que moda, pertencimento e bem estar!

Além da moda, a intenção do evento é que seja também um dia de encontros, conversas, reflexões, sororidade e, principalmente, de representatividade. “Por isso, vamos apresentar atrações como shows de dança com mulheres ‘fora do padrão’, música e bate-papos super especiais, além de food trucks com comidas deliciosas e um ambiente acolhedor pra que a experiência seja ainda melhor”, completou a influencer que conta com mais de 25 mil seguidores no Instagram.

Serviço 4ª Fat Fair Curitiba

Quando? 26 de maio de 2024

Onde? Clube dos Subtenentes e Sargentos (Rua Comendador Fontana, 57 – Centro Cívico)

Horário: das 11h00 às 19h00

Entrada Gratuita

EITA!!! Ja “roubou” aquele sabonete de hotel? Você não imagina onde eles são feitos!! Investimento Dá pra ganhar milhões com leilão?? Essas dicas são de ouro!! Treta no litoral! Mar de esgoto?? Fique atento para não mergulhar neste problemão!