As lojas da Léo Cosméticos e Emy Perfumaria de todo o Paraná vão atender gratuitamente neste sábado (31) quem quiser cortar os cabelos. A ação pretende arrecadar fios para confeccionar perucas paras as mulheres vítimas de câncer. As peças serão distribuídas gratuitamente para aquelas que ficaram carecas por causa da quimioterapia.

A ideia é parte da campanha Juntos Outubro Rosa, que reuniu as duas perfumarias em prol da autoestima das mulheres que passam pelo tratamento do câncer. Na ação, todos os tipos de cabelo, seja ele de qualquer cor, com e sem química, inclusive grisalhos, poderão ser doados. É importante que o cabelo tenha no mínimo 20 cm de comprimento. Quem quiser cortar o cabelo em outro lugar e fazer a doação, deve informar ao cabelereiro que está cortando para doar. O cabelo precisa estar seco e ser preso bem firme com elástico.

Quem resolver fazer a doação, pode ajudar a engajar mais pessoas na campanha postando uma foto segurando o cabelo cortado com as hashtags #JuntosOutubroRosa #LeoCosméticos #EmyPerfumaria #OutubroRosaSolidário. Mais informações no site www.juntosoutubrorosa.com.br

Confira os endereços das lojas que farão o corte de cabelo gratuito neste sábado (31):

CURITIBA

Shopping Paladium – Av. Presidente Kennedy, 4121 | 41 3216-1002

Whats 43 991330848

Shopping Estação – Av Sete de Setembro ,2775| 41 3013-3508

Whats 43 99133-0843

Shopping Curitiba- Rua Brigadeiro Franco, 2300| 41 3149-5982

Whats 43 991318109

Shopping Jockey- R. Konrad Adenauer, 370 – Tarumã, Curitiba – PR, 82821-020| 41 3216-1090

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Shopping Saõ José – Rua Dona Izabel A Redentora, 1434 – Centro

Telefone: (41) 3058-5211 | WhatsApp (43) 99133-5639

LONDRINA

Rua Maranhão, 170 – Centro | 3375-2500

Rua Benjamin Constant, 777 – Centro | 43 3372-6565/3339-2525

Whats 43 9649-3456/43 9133-9838

Boulevard Londrina Shopping – Av Theodoro Victorelli, 150

Loja 32/33 – Jd. Helena | 43 3378-6565

Catuaí Shopping Londrina – Rod. Celso Garcia Cid, s/n

Térreo – Gleba Londrina | 43 3321-8569

Londrina Norte Shopping – AV. Américo Deolindo Garla, 224 – Pacaembu | 43 3339-9156

APUCARANA

Rua Ponta Grossa, 1462 – Centro | 43 3423-0088

Whats 43 988346133

ARAPONGAS

Rua Flamingos, 316 – Centro | 43 3172-0000

Whats 43 99134-0617

MARINGÁ

Av. Brasil, 3974 – Zona 01 | 44 3222-1522

Whats 44 984394728

ZAZ Perfumaria – Av. Herval, 346 – Zona 01 | 44 3028-8464

Whats 44 991699157

Av. Brasil, 3645 – Zona 01 | 44 3346-4003

Whats 44 991727169