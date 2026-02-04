Livro premiado sobre cinema de horror é lançado em Curitiba nesta sexta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta sexta-feira (6/2), às 19h, a Livraria Telaranha recebe o lançamento do livro “O horror é um gênero nobre – ensaios sobre o cinema de medo”. A obra venceu o edital Outras Palavras – Prêmio de Obras Literárias, do Governo do Paraná, na categoria coletânea de ensaios críticos.

O autor, Rodolfo Stancki, reuniu artigos publicados entre 2015 e 2020 na coluna Espanto, do portal A Escotilha. O livro confronta a visão de que o horror é um gênero menor e propõe uma leitura aprofundada de sua relação com a sociedade, a história e a condição humana.

“O horror não é só uma forma cinematográfica, mas também uma linguagem capaz de evidenciar dilemas morais e políticos de nosso tempo. Ao olharmos para o monstro na tela, estamos, muitas vezes, encarando nossos próprios reflexos e a fragilidade de nossa condição humana”, avalia o autor.

A publicação é dividida em duas partes. A primeira reúne reflexões teóricas sobre o horror, com discussões sobre definições do cinema de medo, potencialidades temáticas e os motivos que explicam a atração do público pelo que causa medo.

A segunda parte apresenta análises do gênero como um mapeamento de medos sociais, políticos e existenciais. Os ensaios percorrem desde os monstros clássicos dos anos 1930 até o debate em torno do chamado “pós-horror”, impulsionado por filmes como A Bruxa (2015) e Sombras da Vida (2017).

Sobre o autor

Rodolfo Stancki é jornalista, pesquisador e escritor. É autor de “A Zona Crepuscular – Como a série Além da Imaginação pode ajudar a entender as imagens de ficção fantástica presentes no Jornalismo” (2021) e um dos organizadores das coletâneas “O Melhor do Terror dos Anos 80” (2020) e “O Melhor do Terror dos Anos 90” (2021).

Professor da Escola de Belas Artes da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), é doutor em Tecnologia e Sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Também atua como curador de festivais de cinema e produtor cultural.

Serviço

Lançamento do livro “O horror é um gênero nobre”

Data: 6 de fevereiro (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Livraria Telaranha, na rua Ébano Pereira, nº 269, no bairro Centro