As famosas lives que acontecem nas redes sociais vão bombar na programação deste fim de semana. O festival Caldas Crountry Show reúne Jorge e Mateus, Felipe Araújo e diversos cantores sertanejos nesta sexta-feira (24), a partir das 19h. Joelma, ex-Banda Calypso, fecha o dia se apresentando às 21h.

VEJA MAIS: Drive-In da Pedreira Paulo Leminski recebe primeira balada eletrônica neste sábado (25)

No sábado (25), os festivais Música no Deck com Di Ferreiro, ex-NX Zero, e Juntos pela Vila Gilda com Dinho Ouro Preto, da Capital Inicial, O Teatro Mágico e Evandro Mesquita, da banda Blitz, são os destaques do dia. O primeiro evento começa às 15h e o outro, às 16h.

E, pra fechar, domingo (26) é a vez de Michel Teló, Fernando e Sorocaba e Roberta Miranda soltarem a voz. Os shows começam a partir das 14h.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (24)

19h – Caldas Country Show com Jorge e Mateus, Felipe Araújo e mais pelo YouTube

20h – George Henrique e Rodrigo pelo YouTube

20h – Frank Aguiar pelo YouTube

20h – Vanessa da Mata pelo YouTube

21h – Joelma pelo YouTube

Sábado (25)

14h – Edson & Hudson pelo YouTube

15h – Festival Música no Deck com Di Ferreiro, Lary, 3030 e Gabriel Elias pelo YouTube

16h – Festival Juntos pela Vila Gilda com Dinho Ouro Preto, O Teatro Mágico, Evandro Mesquita e mais pelo YouTube

17h – Jorge e Mateus pelo YouTube

19h – Bell Marques e Wesley Safadão pelo YouTube

19h – Maria Rita pelo YouTube

19h – Matogrosso e Mathias pelo YouTube

20h – Sorriso Maroto pelo YouTube

20h – Matheus & Kauan pelo YouTube

21h – Elza Soares pelo YouTube

21h – Alanis Morissette pelo site oficial

21h30 – Bruno & Marrone pelo YouTube

Domingo (26)

14h – Michel Teló pelo YouTube

15h – Olodum pelo YouTube

16h – Fernando e Sorocaba pelo YouTube

18h – Roberta Miranda pelo YouTube