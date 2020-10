Em 2021, a Socorro aos Necessitados completará 100 anos, mas as comemorações começam já. No dia 24 de outubro, neste sábado, o cantor Rogério Cordoni apresentará uma live dando início à contagem regressiva para o aniversário da Instituição.

O evento, idealizado por Regina Celia Macedo Lins e por Inês Macedo, é o ponto de partida de vários eventos comemorativos, para fortalecer o nome da instituição e divulgar a captação de recursos para o desenvolvimento de um projeto do Complexo Social Socorro aos Necessitados.

A live será transmitida no sábado (24), a partir das 18h, no Youtube da Socorro aos Necessitados, com o famoso show de Elvis Presley Cover, produção da Nizo Gomide Soluções em Música e parceria de Marquinhos Videomaker.

A Socorro aos Necessitados é uma associação civil, filantrópica, com fins não econômicos. Fundada em 21 de setembro de 1921 por Herculano Carlos Franco de Souza. Herculano liderou o projeto para construção de uma casa que atendesse aos pobres e suas carências, com o apoio de um grupo de personalidades da época. O objetivo desde o início foi atender à população carente, prestando-lhes amor e assistência.

A Socorro aos Necessitados fica na Rua Konrad Adenauer, 576, bairro Tarumã. Informações pelo telefone (41) 3266-3813. Visite o site e ajude!