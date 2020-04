A quinta-feira (23) será o dia em que a Globo exibe na Sessão da Tarde a comédia brasileira Um Tio Quase Perfeito, às 15h. Já nos streamings, os destaques vão para a estreia da Netflix da animação Os Irmãos Willoughby e, no Amazon Prime Video, a versão live-action de Dumbo.

publicidade

Um Tio Quase Perfeito

TV Globo, Sessão da Tarde, às 15h

Tony é um malandro trambiqueiro que adora se disfarçar para ganhar dinheiro de inocentes. Ele já foi estátua viva, pastor, cartomante – tudo com a ajuda de sua mãe, Cecília. Depois de serem despejados de casa, os dois procuram Angela, outra filha de Cecília e com quem eles não falam há ano, que cai na lábia dos dois e se oferece para dividirem o mesmo teto. Após receber uma promoção no emprego que a obriga a passar um tempo viajando, Angela decide deixar os seus três filhos sob os cuidados do tio Tony – o que vai ocasionar muitas confusões.

Os Irmãos Willoughby

Netflix

Quatro irmãos com pais egoístas fazem um plano para se livrar deles de uma vez por todas e formar a família que desejam.

Dumbo

Amazon Prime Video

Holt Farrier é uma ex-estrela de circo que retorna da guerra e encontra seu mundo virado de cabeça para baixo. O circo em que trabalhava está passando por grandes dificuldades, e ele fica encarregado de cuidar de um elefante recém-nascido, cujas orelhas gigantes fazem dele motivo de piada. No entando, os filhos de Holt descobrem que o pequeno elefante é capaz de uma façanha enorme.

Johnny Test

Globoplay

Com um pirulito capaz de lhe dar superpoderes, Johnny Test vai embarcar em muitas aventuras junto com seu supercão e suas irmãs gênias da ciência.

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Fun

10h05 – Os Jetsons e as Super-Estrelas do WWE

TC Pipoca

12h15 – Minha Vida em Marte

TC Cult

14h00 – Minha Mãe é uma Sereia

TC Action

15h35 – Jogos Vorazes: Em Chama

TC Touch

19h45 – Orgulho e Preconceito

TC Premium

22h00 – Velozes e Furiosos: Hobbs Shaw