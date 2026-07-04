Feira em Curitiba terá forja de facas ao vivo e avaliação gratuita neste fim de semana

Curitiba recebe neste sábado (4) e domingo (5) uma das maiores feiras de cutelaria do país. A 9ª edição do Knife Show – Feira e Exposição de Facas e Artigos de Cutelaria será realizada na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), no bairro Tarumã, com ingressos a partir de R$ 25.

A expectativa da organização é receber cerca de 3 mil visitantes do Paraná, de outros estados e também do exterior. A programação reúne mais de 100 expositores, além de palestras, oficinas, sorteios, exposição de peças raras e praça de alimentação.

Um dos principais atrativos do evento serão as demonstrações de forja ao vivo. Estão previstas duas apresentações no sábado e outras duas no domingo. Entre os participantes confirmados estão o premiado cuteleiro Milton Rodrigues, conhecido como “Miltão das Facas”, e o influenciador do segmento Dorival Junior, que mostrarão ao público todas as etapas da transformação do aço bruto em uma lâmina de corte.

Um dos destaques do evento são as demonstrações de de forja ao vivo. No sábado, haverá duas demonstrações e outras duas no domingo (5/7). Entre os participantes confirmados estão o premiado e renomado cuteleiro Milton Rodrigues, o “Miltão das Facas”, e do influencer da cutelaria, Dorival Junior, que vão mostrar ao público como se transforma o aço bruto em uma lâmina de corte afiada.

Quem deseja conhecer mais sobre o universo da cutelaria também poderá participar de palestras sobre afiação, manutenção e conservação de facas. Além disso, o público poderá levar facas antigas para avaliação gratuita feita por especialistas.

Os visitantes interessados em adquirir produtos encontrarão uma ampla variedade de artigos, como facas artesanais, canivetes, afiadores, chairas, bainhas, madeiras nobres para cabos, tábuas artesanais, espetos, garfos, pinos, temperos, embutidos, defumados, acessórios, ferramentas e lâminas de inspiração indígena e primitiva.

Ingressos à venda

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo Disk Ingressos ou diretamente na bilheteria do evento. No primeiro lote, os valores partem de R$ 25, e há também um combo para quatro pessoas por R$ 90.

Quem comprar o ingresso antecipadamente terá acesso prioritário à feira e participará do sorteio de uma faca Morakniv Craftline, além de outros brindes.

Serviço

Knife Show Curitiba – Feira e Exposição de Facas e Artigos de Cutelaria

Data: 4 e 5 de julho

Horário: sábado, das 10h às 20h; domingo, das 10h às 18h

Local: Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB Curitiba), na Av. Victor Ferreira do Amaral, 771, no bairro Tarumã