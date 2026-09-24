Jogos grátis: Sudoku e mais 7 clássicos para desafiar sua mente hoje

Trocar alguns minutos de navegação passiva nas redes sociais por um desafio que estimula a mente pode transformar a dinâmica do seu dia. A Tribuna do Paraná oferece Sudoku online grátis e outros sete jogos de raciocínio que você pode acessar direto do celular ou computador, sem precisar baixar nada. O objetivo do Sudoku é preencher uma grade de nove por nove células de modo que cada coluna, cada linha e cada um dos nove quadros três por três contenham todos os dígitos de um a nove, sem repetições.

A mecânica simples oculta uma dinâmica envolvente que coloca à prova a capacidade de análise, dedução e organização de possibilidades, oferecendo uma pausa produtiva no meio da rotina.

O objetivo do Sudoku online é preencher uma grade de nove por nove células de modo que cada coluna, cada linha e cada um dos nove quadros três por três contenham todos os dígitos de um a nove, sem repetições. A mecânica simples oculta uma dinâmica envolvente que coloca à prova a capacidade de análise, a dedução e a organização de possibilidades.

Por não depender de sorte, mas exclusivamente de estratégia e observação, cada número posicionado corretamente traz uma sensação imediata de progresso. Seja para fazer uma pausa no trabalho, desacelerar no fim da tarde ou testar suas habilidades individuais, resolver um painel exige foco total, oferecendo uma excelente alternativa para exercitar o cérebro em poucos minutos.

Na página de jogos da Tribuna do Paraná, você pode jogar Sudoku grátis diretamente pelo celular ou computador. O espaço reúne diversos outros desafios gratuitos para quem gosta de testar a mente em diferentes formatos, como Caça-Palavras, Campo Minado, Quebra-Cabeça, Memória, Senha, Aranha e Encaixa. Acesse, escolha o seu preferido e aceite o desafio do dia.