Um novo espaço para eventos, no tradicional Jockey Clube do Paraná, promete trazer à capital grandes shows musicais. Apesar da pandemia de coronavírus ter paralisado inúmeras atividades no Brasil, várias soluções foram pensadas para continuar a fomentar a cena cultural local e em todo o país. O grupo Roupa Nova e o músico Nando Reis são as primeiras atrações confirmadas no Jockey Drive In.

A estrutura será montada pela Prime, tradicional promotora de eventos na capital. A empresa afirma ter encontrado uma solução segura para todas as pessoas que estão sentindo falta da energia de um bom espetáculo artístico. O novo espaço fica dentro do

histórico Jockey Clube do Paraná e vai atender às demandas de segurança contra o coronavírus e se apresenta como o maior espaço ao ar livre para a realização de espetáculos no formato Drive-in do país.

O projeto deve permanecer ativo por pelo menos três meses, a partir de setembro. O Jockey Drive In oferecerá ao público diversos tipos de manifestações culturais ao vivo, como shows de artistas/bandas nacionais, espetáculos de stand-up comedy com expoentes do gênero, teatro infantil, além de uma diversidade de opções artísticas, para todas as idades e famílias.

Os espectadores ficam dentro de seus carros para curtir as apresentações. Será, segundo a empresa, a retomada do setor cultural da cidade. de forma segura.

Atrações

Dando a partida neste novo projeto, já estão confirmadas apresentações como Roupa Nova (18 e 19 de setembro) e Nando Reis (26).Outros grandes nomes irão fazer parte da grade de programação e serão divulgados em breve, segundo a Prime.

A venda de ingressos começa no dia 11 de setembro, a partir das 11h, através do Disk Ingressos. Os valores dos ingressos variam de R$280,00 a R$450,00 por carro para até 4 pessoas. Assinantes do Clube Gazeta do Povo têm 20% de desconto nos ingressos resgatando um cupom no app do Clube.

O Jockey Drive In apresentará o primeiro show nacional neste formato, sendo o maior do Brasil, com capacidade para mais de 600 carros. Seguindo um protocolo geral para a retomada de eventos, a Prime disponibilizará medidas de segurança, como a distribuição de máscaras na entrada do drive-in, assim como a disponibilização de álcool gel para todos (incluindo as pessoas que trabalharão no evento).

Um sistema de comunicação exclusivo será implementado no processo de compra, pré e pós-venda para os consumidores, com avisos de última hora ou recomendações importantes ao público, além do oferecimento da medição de temperatura e controle de distanciamento social nas filas. Uma equipe de segurança/receptivo, altamente treinada, estará presente para garantir a segurança e a proteção dos espectadores. Serão comercializadas comidas para lanche e bebidas.

“Além da iniciativa de fazer grandes shows de renome nacional, no talvez maior espaço Drive In do país, os grandes diferenciais que a Prime propõe com esse projeto, são: a retomada segura do setor, dentro de um formato que está dando certo; Geração de empregos diretos e indiretos para diversas famílias que estão sem trabalho há mais de quatro meses; E o fomento da economia criativa e entretenimento ao vivo. Posso garantir que vamos oferecer uma estrutura grandiosa, com serviços diferenciados, e uma experiência inesquecível”, afirma Mac Lovio Solek, diretor da Prime.

O Jockey Club do Paraná fica na Av. Victor Ferreira do Amaral, 2291). Informações sobre preços e setores pelo site www.diskingressos.com.br.