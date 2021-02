Quem gosta de uma boa trilogia tem em O Senhor dos Anéis e o Hobbit companheiros inseparáveis. O simpático condado, lar dos bolseiros, é cenário de passagens alegres e também ponto de partida das aventuras de Frodo e Bilbo. Já pensou em se hospedar em uma casa inspirada na morada dos bolseiros e se sentir um pouco mais perto do universo criado pelo escritor J.R.R. Tolkien?

Isso é possível e, melhor ainda, pertinho de Curitiba. Localizada no município de Campo Magro, na Região Metropolitana, uma casa construída parcialmente embaixo da terra está pronta para hospedar duas pessoas. Tem um quarto, uma cama e um banheiro. A casa está disponível para locação no site Airbnb.

“Bem-vindo à nossa encantadora casa de campo com a temática dos hobbits. Para quem não é familiarizado com o tema, são os seres baixinhos e de pés peludos criados no mundo místico e mágico, cujas casas são como tocas, dentro de verdes colinas, com portas redondas e muitas flores no quintal”, diz o texto de apresentação da casa no site.

A casa tem feito sucesso. “Experiência simplesmente inesquecível! Fomos muito bem recebidos do início ao fim pelos anfitriões, que se preocuparam com cada detalhe, além de serem muito gentis e simpáticos. A casa é um encanto, charmosa por dentro e por fora! Muito bem equipada e aconchegante. Não bastasse isso, o almoço com massa artesanal ao molho branco estava divino. Certamente voltaremos!”, diz o usuário Daniel Henrique, que se hospedou na casa em janeiro deste ano.

A casa está localizada próxima às atrações turísticas de Campo Magro, como Morro da Palha, Lagoa Azul e Cachoeiras Gêmeas. A diária custa R$ 523 e as reservas podem ser feitas pelo site Airbnb.

