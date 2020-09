Se você ainda não fez sua inscrição para participar da End Pólio Run 2020 precisa literalmente correr contra o tempo. O prazo para participar do evento que promove bem estar e incentiva a prática de esportes, além de contribuir diretamente para a erradicação da paralisia infantil, com o kit completo, termina nesta terça-feira (15).

>>> Acesse o site e se inscreva!

Quem fizer a inscrição até este prazo, terá direito ao Kit Completo (camiseta em poliamida, numeral de peito, medalha de participação e certificado online) pelo valor de R$ 45 (+ taxa). Depois deste prazo, até o dia 25, vai ter acesso ao Kit Simples (umeral, medalha e certificado) no valor de R$ 35 (+ taxas). As camisetas são do tamanho Baby Look até XG.

A End Pólio Run é um evento destinado ao público em geral, a partir dos 14 anos de idade. O evento será realizado no dia 04 de outubro de 2020, sábado, das 0h até às 24h e tem como objetivo promover o interesse pela prática esportiva e angariar recursos para o Fundo da Pólio Plus.

As provas serão oferecidas em 3 distâncias (5 km de caminhada, 5 km e 10 km de corrida), que precisam ser escolhidas no ato da inscrição online. A corrida e a caminhada poderão ser realizadas na rua, na esteira, no parque ou na praia, por exemplo. Todas, no entanto, seguindo os manuais recomendados pela Organização Mundial de Saúde, em se tratando de distanciamento, sem aglomeração (individualmente) ou no máximo com alguns familiares.

Para validar o seu tempo, o atleta deverá enviar o seu resultado, tirando uma foto do seu relógio marcador de tempo ou do seu aplicativo de corrida do celular. Atletas que almejam classificação geral, deverão enviar comprovantes através destes meios para o site da organização, para o registro do seu tempo de movimentação. (Ex: Strava, Nike Run e outros).

Atletas premiados, serão convocados posteriormente na Sede do Rotary Distrito 4730 em Curitiba (FUR), para receber os seus troféus no pódio. Haverá uma pequena homenagem do evento.

Os kits poderão ser retirados em Curitiba, Ponta Grossa, Rio Negro, Paranaguá e Guaratuba. Obs: Fique atento aos locais de entrega dos Kits em cada cidade. Iremos informar pelo site, próximo a data do Evento.

Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (41) 3057-4730.

Os organizadores

O Rotary é uma organização não governamental internacional, que reúne líderes para superar grandes desafios local e global. A erradicação da paralisia infantil constitui uma das iniciativas mais importantes e longas da trajetória do Rotary. Quando há mais de 30 anos foi lançada a Iniciativa Global de Erradicação da Poliomielite, havia 350.000 casos em 122 países e a doença paralisava 1.000 crianças por dia.

Através de parcerias e ações, o Rotary ajudou a imunizar mais de 2,5 bilhões de crianças, resultando na redução de 99,9% dos casos no mundo. Os rotarianos do Distrito 4730 entrarão em ação no Dia Mundial de Combate à Pólio para aumentar a conscientização pública, angariar fundos e seguir na luta contra a paralisia infantil.

